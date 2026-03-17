Wizyta monarchy w Renew Hub w Manchesterze miała promować ważną inicjatywę związaną z ponownym wykorzystywaniem rzeczy. Projekt "Circularity in Practice" zachęca do tego, by zamiast wyrzucać – naprawiać, odnawiać i dawać przedmiotom drugie życie. Na miejscu zgromadzono wiele oddanych i odzyskanych rzeczy, które czekają na renowację. Król nie tylko przyglądał się pracy specjalistów, ale też sam postanowił spróbować swoich sił przy odświeżaniu mebli.

Zobacz wideo Sablewska ze szczerą oceną księżnej Kate

Król chwycił za narzędzia i zabrał się do pracy. Nietypowe wideo

Na Instagramie monarchy nie brakuje kadrów z pałacowej codzienności oraz ważnych wydarzeń i projektów, w które się angażuje. 16 marca zamieszczono na profilu wyjątkowe nagranie, które przedstawia króla Karola III "w akcji". Okazuje się, że monarcha nie tylko przeprowadził rozmowy z ekspertami, ale postanowił spróbować swych sił w naprawie mebli.

"W Renew Hub w Manchesterze król wziął udział w inauguracji inicjatywy "Circularity in Practice". Projekt, realizowany przez grupę zadaniową wiodących brytyjskich firm, ma na celu ograniczenie zużycia zasobów poprzez redukcję, ponowne wykorzystanie, przetwarzanie i odnawianie materiałów budowlanych oraz artykułów gospodarstwa domowego, unikając niepotrzebnego wykorzystywania nowych surowców naturalnych" - czytamy na oficjalnym koncie króla. "Jego Królewska Mość obejrzał przekazane i odzyskane przedmioty oczekujące na odnowienie – a nawet sam spróbował odrestaurować krzesło!" - zaznaczono. Jesteście zaskoczeni?

Król Karol III zrobił dobre wrażenie na poddanych. Tak piszą o jego nagraniu

Tego typu materiały są bardziej doceniane przez użytkowników Instagrama niż na przykład zdjęcia z wydarzeń od fotografa, których pełno na profilu króla. Fani cenią autentyczność, co widać po ciepłych komentarzach pod nagraniem. "Wow, widok, jak król brudzi ręce przez odnawianie krzesła jest naprawdę niesamowity i inspirujący", "Rodzina królewska jest naprawdę taka przyziemna", "Miło to widzieć! Zwłaszcza, że tak wiele rzeczy taniej jest wyrzucić i kupić nowe, niż naprawić, bo części zamienne kosztują więcej" - czytamy komentarze.

