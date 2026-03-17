Wizyta monarchy w Renew Hub w Manchesterze miała promować ważną inicjatywę związaną z ponownym wykorzystywaniem rzeczy. Projekt "Circularity in Practice" zachęca do tego, by zamiast wyrzucać – naprawiać, odnawiać i dawać przedmiotom drugie życie. Na miejscu zgromadzono wiele oddanych i odzyskanych rzeczy, które czekają na renowację. Król nie tylko przyglądał się pracy specjalistów, ale też sam postanowił spróbować swoich sił przy odświeżaniu mebli.
Na Instagramie monarchy nie brakuje kadrów z pałacowej codzienności oraz ważnych wydarzeń i projektów, w które się angażuje. 16 marca zamieszczono na profilu wyjątkowe nagranie, które przedstawia króla Karola III "w akcji". Okazuje się, że monarcha nie tylko przeprowadził rozmowy z ekspertami, ale postanowił spróbować swych sił w naprawie mebli.
"W Renew Hub w Manchesterze król wziął udział w inauguracji inicjatywy "Circularity in Practice". Projekt, realizowany przez grupę zadaniową wiodących brytyjskich firm, ma na celu ograniczenie zużycia zasobów poprzez redukcję, ponowne wykorzystanie, przetwarzanie i odnawianie materiałów budowlanych oraz artykułów gospodarstwa domowego, unikając niepotrzebnego wykorzystywania nowych surowców naturalnych" - czytamy na oficjalnym koncie króla. "Jego Królewska Mość obejrzał przekazane i odzyskane przedmioty oczekujące na odnowienie – a nawet sam spróbował odrestaurować krzesło!" - zaznaczono. Jesteście zaskoczeni?
Tego typu materiały są bardziej doceniane przez użytkowników Instagrama niż na przykład zdjęcia z wydarzeń od fotografa, których pełno na profilu króla. Fani cenią autentyczność, co widać po ciepłych komentarzach pod nagraniem. "Wow, widok, jak król brudzi ręce przez odnawianie krzesła jest naprawdę niesamowity i inspirujący", "Rodzina królewska jest naprawdę taka przyziemna", "Miło to widzieć! Zwłaszcza, że tak wiele rzeczy taniej jest wyrzucić i kupić nowe, niż naprawić, bo części zamienne kosztują więcej" - czytamy komentarze.
