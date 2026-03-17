Norweska rodzina królewska nie ma obecnie najłatwiejszego czasu. Syn księżnej Mette-Marit trafił do aresztu i usłyszał aż 38 zarzutów, w tym m.in. za cztery gwałty oraz przemoc domową. Głośno było także o znajomości żony księcia Haakona z Jeffreyem Epsteinem. Nowe dokumenty wykazały, że utrzymywała kontakt i korespondowała z przestępcą seksualnym. Księżna Mette-Marit od stycznia nie pojawiała się na publicznych wydarzeniach rodzinnych.

Księżna Mette-Marit ma problemy zdrowotne. Tam dostrzeżono ją po tygodniach nieobecności

Pałac przekonywał, że nieobecność księżnej Mette-Marit ma związek z chorobą - włóknieniem płuc. "W ostatnim czasie nastąpiło wyraźne pogorszenie stanu zdrowia księżnej, dlatego rozpoczęto przygotowania do oceny możliwości przeszczepu płuc" - przekazywano. Mimo problemów zdrowotnych zdecydowała się jednak na prywatną wizytę u syna, który przebywa w areszcie w Oslo. Księżna Mette Marit i książę Haakon zostali sfotografowani w samochodzie koło zakładu. Ich zdjęcie zostało opublikowane przez portal "Se og Hør".

Syn księżnej Mette-Marit rozpłakał się w sądzie. "Jestem potworem"

Podczas ostatniego procesu, który odbył się w Oslo, Marius Borg Hoiby przemówił na sali sądowej. Nie ukrywał emocji. - Ta sprawa była zdecydowanie najbardziej stresującym doświadczeniem w całym moim życiu. Presja mediów całkowicie mnie odczłowieczyła. Nie jestem już Mariusem - jestem potworem. Stałem się celem nienawiści całej Norwegii. Ci nieliczni, którzy mi zostali, nie odważają się pójść ze mną do restauracji. Nie chcą być widziani... Tak, to... siedzę sam. (...) Panikuję, gdy tylko usłyszę samochód na oponach z kolcami. Boję się, że to policja przyjeżdża mnie aresztować. Nie mogę już nikomu ufać - miał powiedzieć.

