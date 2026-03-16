Książę Leka II i fotografka ślubna Blerta Celibashi pobrali się 15 marca podczas kameralnej ceremonii. Książę z Albanii zdecydował się na niewielką uroczystość, w odróżnieniu od swojego wcześniejszego wesela. Przekazano również oficjalny komunikat. "Królewski Dwór Albanii ma szczególną przyjemność ogłosić małżeństwo Jego Królewskiej Wysokości Leki II, księcia Albańczyków, z panną Blertą Celibashi. Małżeństwo zostało zawarte podczas prywatnej ceremonii, zachowującej jego intymny i uroczysty charakter" - czytamy. Po ślubie Blerta przyjęła nazwisko Zogu i tytuł księżnej Albańczyków. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że książę jest oskarżony o przemoc domową przez byłą żonę.

Książę Albanii po raz kolejny wziął ślub. Wcześniej był oskarżony o przemoc domową

Książę Leka II ma za sobą głośny skandal. Kilka miesięcy po zakończeniu wcześniejszego małżeństwa media obiegło nagranie przedstawiające fizyczną sprzeczkę między księciem, jego byłą żoną oraz jej ojcem. Dwór twierdził, że to książę padł ofiarą ataku. W komunikacie napisano, że "książę Leka po południu 5 marca 2025 roku został fizycznie zaatakowany przy użyciu ciężkich przedmiotów przez swoją byłą żonę i byłego teścia". Z kolei Elia Zaharia przedstawiła zupełnie inną wersję wydarzeń i przekonywała, że próbowała jedynie przerwać konflikt. "To bardzo trudna sytuacja dla mnie i mojej rodziny, ponieważ nie jest łatwo wrócić do domu i zobaczyć Lekę próbującego naruszyć nietykalność mojego 73-letniego ojca" - napisała. Ostatecznie sąd w Tiranie wydał wobec byłych małżonków nakaz zachowania co najmniej pięciu metrów odległości od siebie. Mimo skandalu książę kilka miesięcy później pokazał się publicznie z nową partnerką, a teraz para oficjalnie została małżeństwem.

Książę Albanii ma nową żonę. Tak przebiegło rozstanie z jego poprzednią ukochaną

Nowy związek książę rozpoczął zaledwie kilka miesięcy po głośnym rozstaniu z jego pierwszą żoną, aktorką Elią Zaharią. Para ogłosiła separację na początku 2025 roku. Wystosowano wówczas komunikat. "Witajcie przyjaciele i życzliwi obserwatorzy, za pośrednictwem tego wpisu oficjalnie informuję, że książę Leka i Elia Zaharia zgodzili się zakończyć swoje małżeństwo. Ponieważ małżeństwo utraciło swoją funkcję, uznali, że rozwiązaniem będzie rozstanie za obopólną zgodą poprzez rozpoczęcie niezbędnych procedur prawnych" - napisano w sieci. W oświadczeniu podkreślono też, że najważniejsze pozostaje dobro ich córki Geraldine. "Duchowe i fizyczne dobro dziewczynki pozostanie w centrum ich uwagi, poświęconej zapewnieniu Geraldine szczęśliwego i bezpiecznego życia" - przekazano. Jednocześnie książę poprosił o poszanowanie prywatności i zapowiadał, że nie będzie komentował sprawy.