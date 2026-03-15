15 marca w Wielkiej Brytanii obchodzony jest Dzień Matki. O tym ważnym święcie nie zapomniał książę William, który postanowił podzielić się poruszającym postem w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, że syn króla Karola III miał zaledwie 15 lat, gdy w 1997 roku w wypadku samochodowym zginęła jego mama, księżna Diana. Tak postanowił ją upamiętnić.

REKLAMA

Zobacz wideo 5 nieznanych faktów z życia księżnej Diany

Książę William wspomina księżną Dianę w Dzień Matki. Opublikował archiwalne zdjęcie

"Pamiętam moją mamę dziś i każdego dnia. Jestem myślami z tymi, którzy dziś wspominają kogoś, kogo kochali. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. W" - napisał w emocjonalnym poście na Instagramie książę William. Opublikował do tego pamiątkowe zdjęcie z księżną Dianą, gdy jeszcze był dzieckiem. Widzimy na nim małego Williama pozującego z mamą w otoczeniu kwiatów na łące. Zarówno kadr, jak i podpis poruszyły internautów, którzy zalali profil księcia komentarzami.

"Jestem pewna, że jest dumna z tego, kim się stałeś i z rodziny, którą zbudowałeś", "Diana była wspaniałą kobietą", "Na pewno jest z ciebie bardzo dumna. Piękne zdjęcie", "Piękne wspomnienie. Miłość między matką a dzieckiem jest naprawdę wzruszająca" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.

W styczniu 2026 roku w "halo tu polsat" pojawiła się Julia Samuel - dawna przyjaciółka księżnej Diany. Brytyjska psychoterapeutka opowiedziała w śniadaniówce o swojej książce "Sposób na żałobę", odnosząc się właśnie do śmierci księżnej. Wyjawiła, jak radziła sobie w tamtym okresie. - To był bardzo trudny okres. Jest taki bardzo znany angielski wiersz "Zatrzymajcie zegary", który oddaje to uczucie, jakby cały świat nagle się zatrzymał - wyznała Samuel, wspominając dalej również o księciu Williamie i Harrym.

- Publiczne przeżywanie żałoby w pewien sposób miało sens, ale jednocześnie było to skomplikowane - widzieć ludzi, którzy nigdy jej nie poznali, a mimo to wylewali morze łez. To był trudny i bardzo smutny czas zarówno dla mnie, jak i dla synów - skomentowała kobieta. Więcej przeczytacie w artykule: "Przejmujące wyznanie przyjaciółki księżnej Diany. 'Świat nagle się zatrzymał'".

