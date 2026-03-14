Książę Harry zdecydował się odciąć od bliskich w 2020 roku. Właśnie wtedy wraz z Meghan Markle odeszli z rodziny królewskiej, by żyć po swojemu. Wyprowadzili się do Stanów Zjednoczonych, gdzie dziś mieszkają z dwójką dzieci. Książę stał się swego rodzaju persona non grata, a media uderzały w jego kolejne decyzje. Teraz problemem okazuje się być książka Toma Bowera "Betrayal", To, co się w niej pojawiło, zirytowało Harry'ego. Poszło o słowa dotyczące Meghan.

Rzecznik księcia Harry'ego wydał oświadczenie. Tak podsumował książkę o royalsach

Na łamach "The Time" pojawiły się fragmenty książki Toma Bowera "Betrayal". Autor twierdzi, że spięcia pomiędzy Harrym i Meghan a rodziną królewską pojawiły się na krótko po ich ślubie w 2018 roku. Książę miał coraz rzadziej widywać się z ojcem. Jego starszy brat, książę William, oraz jego żona księżna Kate mieli być zaniepokojeni tym, jaki wpływ na Harry'ego ma jego żona. Mieli ją postrzegać jako zagrożenie. "Meghan wyprała Harry'emu mózg" - miała powiedzieć w rozmowie z przyjaciółką królowa Camilla.

Rzecznik Harry'ego i Meghan wydał oświadczenie. Twierdzi, że Bower "już dawno przekroczył granicę między krytyką a obsesją". "Osoby zainteresowane faktami poszukają informacji gdzie indziej. (...) Ci, którzy szukają szalonych teorii spiskowych i melodramatu, dokładnie wiedzą, gdzie go znaleźć" - przekazał rzecznik księcia i aktorki. Pałac Buckingham nie odniósł się do tej kwestii.

Książę Harry ma obawiać się o utratę tytuły. Meghan ubolewa, że nie będzie królową

Z książki Bowera wynika również, że książę Harry był zszokowany tym, co stało się z wujkiem, Andrzejem Mountbattenem-Windsorem. Ze względu na jego powiązania z Jeffreyem Epsteinem, stracił on wszystkie tytuły i musiał opuścić dom. To sprawiło, że Harry zaczął się obawiać, że gdy jego brat zostanie królem, również pozbawi go tytułów.

Meghan miała za to ubolewać nad tym, że Harry nie zostanie królem. Z narracji Bowera wynika, że aktorka "ubolewała nad mało prawdopodobnymi szansami Harry'ego na zostanie kiedyś królem, podobnie jak żałowała, że sama nigdy nie zostanie królową".