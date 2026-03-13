Księżna Charlene z Monako określana jest w mediach jako "najsmutniejsza księżna świata". Wszystko przez to, że niechętnie się uśmiecha, a na dodatek od lat plotkuje się o jej kryzysie w małżeństwie z księciem Albertem. Księżna ma za sobą niezwykle trudny czas. Wszystko zaczęło się w 2021 roku, gdy poważnie zachorowała. Na długo zniknęła.

Księżna Charlene z Monako poważnie chorowała. Na długi czas opuściła kraj

W maju 2021 roku księżna z Monako zachorowała. Podczas wizyty w Republice Południowej Afryki nabawiła się infekcji uszu, nosa i gardła. Żona księcia Alberta w wywiadzie dla z radia South Africa Radio 702 przyznała, że zamierzała spędzić w RPA kilka dni, które, ze względu na chorobę, zamieniły się w znacznie dłuższy pobyt. Nieobecność księżnej wzbudziła spore poruszenie. Wszystko przez wzgląd na to, że nie spędziła z mężem dziesiątej rocznicy ślubu, co podsyciło plotki na temat kryzysu w ich małżeństwie.

Księżna wróciła do Monako dopiero w listopadzie 2021 roku. Zobaczyliśmy ją u boku rodziny w maseczce na twarzy. Charlene nie wzięła udziału w Narodowym Święcie Monako. Tłumaczono to faktem, iż cały czas "dochodzi do siebie po stanie głębokiego ogólnego wyczerpania". Już dwa tygodnie po powrocie Charlene udała się na leczenie poza krajem. Książę podkreślał w rozmowie z "People", że wyjazd jego żony nie wynika to z kryzysu w ich związku, o czym pisały media. Księżna kilka miesięcy spędziła w specjalnym ośrodku i wróciła do Monako w marcu 2022 roku. "Gdy tylko jej zdrowie na to pozwoli, księżna nie może się doczekać, by ponownie spędzać czas i spotykać się z mieszkańcami Monako" - przekazał wówczas pałac.

Księżna Charlene z Monako wróciła do pełnienia obowiązków

Obecnie księżna Charlene stara się pojawiać na ważnych wydarzeniach, choć unika nadmiernej ekspozycji medialnej. Postawiła na zmianę wizerunku - obecnie na próżno szukać krótkich włosów. Zdecydowała się je nieco zapuścić. W zeszłym roku przyznawała nagrodę Sokratesa na gali Złotej Piłki, a także zapozowała do zdjęcia z rodziną z okazji świąt Bożego Narodzenia.