Na początku 2025 roku księżna Kate przekazała dobre wieści. Wyznała, że nowotwór jest w remisji i może skupić się na powrocie do zdrowia. Nie da się jednak ukryć, że temat często przewija się w mediach. W swoich wypowiedziach księżna regularnie nawiązuje do trudnych doświadczeń związanych z chorobą. 12 marca Książę William i księżna Kate pojawili się na degustacji piw rzemieślniczych w jednym z londyńskich pubów. W trakcie wizyty wyznała, z czego postanowiła zrezygnować w swoim życiu.

Księżna Kate i książę William na degustacji piw. Księżna podzieliła się wyzwaniem na temat zdrowia

W trakcie wizyty na słynnym Bermondsey Beer Mile w Londynie księżna Kate przyznała, że od czasu diagnozy choroby nowotworowej znacznie ograniczyła spożycie alkoholu. Podczas spotkania w jednej z lokalnych piwiarni zaproponowano jej degustację piwa i cydru. Kate uprzejmie odmówiła. - Od czasu mojej diagnozy piję bardzo mało alkoholu. Muszę teraz dużo bardziej na to uważać - wyznała ukochana Williama.

Kate wyjaśniła właścicielce lokalu, że po doświadczeniach związanych z chorobą stara się dużo bardziej świadomie podchodzić do swojego zdrowia i stylu życia. Zdecydowała się więc na napój bezalkoholowy, a degustację pozostawiła swojemu ukochanemu. Książę William z uśmiechem spróbował kilku lokalnych piw oraz cydrów. Jego żona z uśmiechem przypomniała, że zawsze był ich fanem. Jesteście zaskoczeni?

Księżna Kate często spotyka fanów, a oni mają nietypowe prośby. Do takiej sytuacji doszło

26 lutego książęca para odwiedziła Newtown w Walii, gdzie na ulicach czekało na nich wielu mieszkańców. Księżna Kate i książę William zatrzymywali się, by przywitać się z ludźmi i zamienić kilka słów z osobami, które przyszły ich zobaczyć. Szczególną uwagę zwróciła jednak krótka rozmowa księżnej z jednym z mężczyzn, który poprosił ją o autograf. Na nagraniu opublikowanym przez magazyn "HELLO!" widać moment, w którym księżna uprzejmie odmawia.

- Nie mogę składać podpisów, bardzo mi przykro. Mogę jednak uścisnąć ci dłoń. Miło mi cię poznać - odpowiedziała do mężczyzny. Powód takiej reakcji wynika z zasad obowiązujących w rodzinie królewskiej. Jej członkowie nie rozdają autografów, ponieważ istnieje ryzyko ich późniejszego fałszowania. Zgodnie z królewskim protokołem powinni także unikać robienia wspólnych zdjęć z fanami podczas oficjalnych spotkań. ZOBACZ TEŻ: Chwytający za serce gest Williama i Kate. Przemówili do poddanych w obcym języku