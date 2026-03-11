10 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyło się spotkanie, które było jednocześnie 15. rocznicą założenia organizacji Women of the World. Wydarzeniu przewodniczyła królowa Camilla, która do Pałacu św. Jakuba zaprosiła m.in. Helen Mirren i Hannah Waddingham. Żona króla Karola III zabrała głos i zdecydowała się na publiczne wsparcie ofiar przemocy domowej i seksualnej. Wszystko w czasie, gdy rodzina królewska zmaga się z problemami wizerunkowymi wywołanymi przez byłego już księcia Andrzeja.

Królowa Camilla wygłosiła mocną przemowę. Wspomniała o ofiarach przestępstw seksualnych

Królowa Camilla, która jest przewodniczącą organizacji Women of the World, postanowiła wygłosić przemowę podczas wydarzenia zorganizowanego w Pałacu św. Jakuba. - Do wszystkich ofiar wszelkiego rodzaju przemocy, z których wiele nie było w stanie opowiedzieć swojej historii lub którym nie uwierzono, proszę, pamiętajcie, że nie jesteście same - podkreśliła królowa Camilla. - Jesteśmy z wami i stoimy po waszej stronie, dzisiaj i każdego dnia, w solidarności, smutku i współczuciu. Każda kobieta ma swoją historię. I te historie muszą zostać opowiedziane. Ponieważ kiedy żyjemy w kulturze milczenia, wzmacniamy przemoc wobec kobiet i dziewcząt - mówiła żona monarchy.

W przemówieniu monarchini wspomniała również o tym, że chłopców "należy uczyć zdrowego radzenia sobie z uczuciami i wyrażania ich", a na dodatek zaznaczyła, że "wszystkie dzieci muszą nauczyć się, co stanowi zgodę, a co jest napaścią". - Każda kobieta ma swoją historię. Tak samo jak każdy mężczyzna. Połączmy siły, aby, jak powiedziała Gisèle Pelicot, doprowadzić do "zbiorowego przebudzenia". Chodzi o edukację, szacunek i życzliwość wobec innych. To takie proste - skwitowała.

Wydarzenie odbyło się w cieniu skandalu - chodzi o zarzuty skierowane pod adresem byłego księcia Andrzeja, który uwikłany jest w sprawię Jeffreya Epsteina. Wielu z pewnością pomyśli, że słowa królowej nawiązują do tej kwestii. "Myślę, że przemówienie Jej Królewskiej Mości mówi samo za siebie" - powiedział rzecznik Pałacu Buckingham.

Afera związana z Andrzejem Mountbattenem-Windsorem zatacza coraz większe kręgi i wpływa na wizerunek nie tylko byłego księcia, ale i royalsów. 9 marca obchodzono Dzień Wspólnoty Narodów. Członkowie rodziny królewskiej zbierają się na tę okazję, a obchody w Opactwie Westminsterskim są transmitowane na żywo w telewizji. Telewizja BBC podjęła zaskakującą decyzję o nieemitowaniu uroczystości w telewizji - to pierwszy raz od 37 lat. W godzinach, gdy wydarzenie miało miejsce, stacja puściła program "Escape to the Country". - Jest to sygnał ostrzegawczy dla rodziny królewskiej. Sytuacja nie jest już taka, jaka była wcześniej - oceniła w rozmowie z portalem Mirror autorka książek o rodzinie królewskiej Tessa Dunlop.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.