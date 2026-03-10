Andrzej Mountbatten-Windsor stracił królewskie przywileje i tytuły, gdy na jaw wyszła prawda na temat jego znajomości z Jeffreyem Epsteinem. Nie był jedynym, który w swojej rodzinie utrzymywał relację z przestępcą seksualnym. Jego była żona, Sarah Ferguson, również kontaktowała się z finansistą i odwiedziła go po tym, jak wyszedł z więzienia. Ze względu na prawdę ujawnioną na temat byłego księcia i jego eksmałżonki, problemy mogą mieć również ich córki. Ekspert ds. rodziny królewskiej uważa, że księżniczki mogą zostać odsunięte i w przyszłości stracić tytuły.

Księżniczka Beatrice i księżniczka Eugenia pożegnają się z tytułami? Tak twierdzi królewski reporter

Księżniczki Beatrice i Eugenianie pojawią się w Royal Box podczas prestiżowych wyścigów konnych Royal Ascot. Siostry wykluczono z udziału w imprezie. Ekspert ds. rodziny królewskiej w rozmowie z "Mirror" twierdzi, że to zwiastuje, iż córki Andrzeja i Ferguson nie będą uczestniczyć w życiu royalsów. - Moim zdaniem w przyszłości stracą swoje tytuły królewskie - twierdzi reporter, Richard Palmer. - Myślę, że będziemy je widywać znacznie rzadziej. Obecnie chcą oczywiście zachować dyskrecję, a w przyszłości po prostu znikną z pola widzenia - dodał specjalista.

- Prawdopodobnie sprawa ta będzie się ciągnąć przez wiele miesięcy, jeśli nie lat i nie będzie to wyglądało zbyt dobrze, jeśli na przykład Beatrice i Eugenia pojawią się w Ascot w powozie jadącym po torze przed 70 000 widzów, podczas gdy są one w jakiś sposób zaangażowane w kontrowersje dotyczące ich rodziców - mówi reporter.

To według eksperta powinny zrobić córki Andrzeja Mountbattena-Windsora

Palmer uważa, że Andrzej i jego była żona nie mają wielkich szans na poprawę wizerunku w opinii publicznej. Dla ich córek pozbycie się tytułów królewskich i związanych z nimi skojarzeń może być wielką szansą. - Bycie księżniczkami, które nie pełnią żadnych funkcji królewskich, jest dla ludzi mylące, ponieważ mają one tytuły, ale nie robią nic dla monarchii, nie robią nic dla narodu - wyjaśnia ekspert.

-Byłoby to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich zainteresowanych - przyznaje. - Są one w zasadzie tylko osobami prywatnymi, które otrzymują przywileje wynikające z bycia członkami rodziny królewskiej, ale prawdopodobnie będą musiały pożegnać się z niektórymi z tych przywilejów, z których korzystały przez bardzo długi czas - uważa królewski reporter.