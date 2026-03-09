Księżna Kate zachwyciła elegancją na Dniu Wspólnoty Narodów. Spójrzcie na jej suknię

9 marca, w poniedziałkowe popołudnie, rodzina królewska wzięła udział w nabożeństwie z okazji Dnia Wspólnoty Narodów, które odbyło się w Opactwie Westminsterskim. Fotoreporterzy uchwycili moment, gdy księżna Kate i książę William zmierzali na ceremonię. Jak wyglądali?

Księżna Kate i książę William na Dniu Wspólnoty Narodów. Na zdjęciach uchwycono ich stylizacje

Nabożeństwo rozpoczęło się tuż po godz. 15:00. W wydarzeniu uczestniczyli również król Karol III oraz królowa Kamila. Po raz pierwszy od 37 lat BBC nie będzie transmitowało uroczystości na żywo, co - zdaniem ekspertów - nie wróży dobrze wizerunkowi monarchii.

Jak poinformował "Hello!", księżna Kate wybrała granatową suknię projektu Catherine Walker, do której dobrała kolczyki należące kiedyś do królowej Elżbiety II. Królowa Kamila pojawiła się natomiast w czerwonym płaszczu zaprojektowanym przez Fionę Clare. Uwagę przykuwał także jej elegancki kapelusz autorstwa Philipa Treacy'ego. Zdjęcia stylizacji członków brytyjskiej rodziny królewskiej zobaczycie w naszej galerii:

Księżna Kate i książę William na Dniu Wspólnoty Narodów. Na zdjęciach uchwycono ich stylizacje Otwórz galerię

Książę William i księżna Kate w Dzień Świętego Dawida przemówili po walijsku

Książę William i księżna Kate złożyli życzenia Walijczykom z okazji Dnia Świętego Dawida, najważniejszego święta narodowego w Walii, obchodzonego 1 marca. Para, nosząca tytuł księcia i księżnej Walii, często odwiedza ten kraj i spotyka się z mieszkańcami. Tym razem przemówili do nich w języku walijskim. W opublikowanym nagraniu książę i księżna powiedzieli: "Wszystkim w Walii życzymy wesołego Dnia Świętego Dawida. Walia jest nam bardzo bliska i z niecierpliwością czekamy na każdą wizytę. To piękny kraj z bogatą historią i wspaniałymi ludźmi. Życzymy Wam dnia pełnego świętowania, w otoczeniu rodziny i przyjaciół".

Internauci chwalili gest pary, doceniając, że zwrócili się do Walijczyków w ich języku. "Szczęśliwego Dnia Świętego Dawida! Cudowny walijski!", "Jak cudownie słyszeć was mówiących po walijsku! Podoba mi się to! Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Św. Dawida dla wszystkich, którzy go dzisiaj obchodzą", "Dobra robota!" - pisali.