8 marca, z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Meghan Markle podzieliła się w mediach społecznościowych poruszającym wpisem, który poświęciła swojej córce, Lilibet. Żona księcia Harry'ego opublikowała zdjęcie przedstawiające ją i czterolatkę siedzące razem na skale przy plaży.

Meghan Markle opublikowała wzruszający wpis dla córki Lilibet z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

Fotografia została wykonana podczas rodzinnego dnia spędzanego na świeżym powietrzu w słonecznej Kalifornii. Jej autorem jest książę Harry. Nie samo zdjęcie jednak budzi największe zainteresowanie. Pod nim Meghan zamieściła krótką, ale bardzo osobistą wiadomość skierowaną do córki. "Dla kobiety, którą pewnego dnia się stanie… Szczęśliwego Międzynarodowego Dnia Kobiet. Zdjęcie: Tata Sussex" - napisała.

Meghan i Harry od lat starają się chronić prywatność swoich dzieci - Lilibet oraz jej starszego brata księcia Harry'ego. Na publikowanych zdjęciach zazwyczaj nie widać ich twarzy lub są fotografowane od tyłu. Tak było również w przypadku najnowszego zdjęcia z plaży. W ostatnich tygodniach Markle zrobiła jednak wyjątek i zamieściła fotografię z okazji walentynek, na której Harry przytula Lilibet, a twarz dziewczynki była wyraźnie widoczna. Wpis podpisała wtedy słowami: "Ci dwoje + Archie = moje walentynki na zawsze".

Król Karol III chce pogodzić się z Harrym i Meghan? W grze rezydencja Royal Lodge

Na początku marca media obiegła informacja, jakoby król Karol III rozważał gest, który mógłby zakończyć wieloletni konflikt z synem księciem Harrym i jego żoną, Meghan Markle. Według doniesień dziennikarza Roba Shutera monarcha rozważa przekazanie Harry'emu i Meghan rezydencji Royal Lodge, która wcześniej należała do byłego księcia Andrzeja.

Źródło z otoczenia rodziny królewskiej twierdzi, że byłby to symboliczny gest ze strony króla, mający pokazać, że wciąż zależy mu na odbudowaniu relacji z synem. Podarowanie posiadłości w Windsorze miałoby być sygnałem, że drzwi do pojednania pozostają otwarte i że monarcha chce utrzymać bliskie więzi rodzinne. Nie wiadomo jednak, czy Harry i Meghan zdecydowaliby się przyjąć taką propozycję.