9 marca obchodzony jest Dzień Wspólnoty Narodów. Za każdym razem członkowie rodziny królewskiej zbierają się na tę okazję, a obchody w Opactwie Westminsterskim są transmitowane na żywo w telewizji. Tym razem ma się to jednak zmienić. Pierwszy raz od 37 lat BBC nie będzie emitować uroczystości. Wiadomo dlaczego.

Zobacz wideo Tyszka ocenił zdjęcia rodziny królewskiej. "Smutku i szarości jest za dużo"

BBC wbija szpilę rodzinie królewskiej. W tle Andrzej Mountbatten-Windsor

Dzień Wspólnoty Narodów ma być w tym roku obchodzony w nieco bardziej stonowany sposób. Wszystko przez wciąż trwające kontrowersje wokół rodziny królewskiej - w tym przede wszystkim powiązań Andrzeja Mountbattena-Windsora z Jeffreyem Epsteinem. To właśnie także z tego powodu BBC podjęła decyzję o nieemitowaniu uroczystości w telewizji. W godzinach, gdy wydarzenie będzie miało miejsce, stacja zamierza puścić program "Escape to the Country".

Jest to sygnał ostrzegawczy dla rodziny królewskiej. Sytuacja nie jest już taka, jaka była wcześniej

- skomentowała dla portalu Mirror autorka książek o rodzinie królewskiej Tessa Dunlop. Ekspertka podkreśliła, że jej zdaniem stacja po prostu nie chce dawać więcej uwagi royalsom w obliczu skandalu byłego księcia Andrzeja. Jak ujawniły media, w obchodach mają na pewno wziąć udział król Karol III i królowa Camilla, książę William i księżna Kate oraz księżniczka Anna i jej mąż sir Timothy Laurence.

O tym król Karol III ma wspomnieć w swoim przemówieniu z okazji Dnia Wspólnoty Narodów

Co ciekawe, brytyjskie media zdążyły przy tym ustalić, o czym król Karol ma mówić podczas swojego wystąpienia 9 marca. Głównym tematem mają być konflikty zbrojne - w tym wojny w Ukrainie, Sudanie czy też ostatnie wydarzenia w Iranie. Monarcha ma chcieć podjąć temat wspólnego działania państw wspólnoty. Ma odnieść się także do przemian społecznych i kwestii zmian klimatu - król ma zwrócić uwagę na prognozy naukowców i dane, według których rok 2025 był trzecim najcieplejszym w historii pomiarów. Więcej na temat całego przemówienia znajdziecie w artykule: "Król Karol III szykuje się do ważnej przemowy. Odniesie się do konfliktów na świecie".