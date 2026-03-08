Powrót na stronę główną

Król Karol III szykuje się do ważnej przemowy. Odniesie się do konfliktów na świecie

Król Karol III zabierze głos podczas tegorocznych obchodów Dnia Wspólnoty Narodów. Wiadomo już, że podkreśli, jak ważne są międzynarodowe partnerstwa w obliczu rosnących napięć na świecie. W swoim wystąpieniu zwróci uwagę m.in. na konieczność współpracy między państwami.
Król Karol III wygłosi przemowę na Dniu Wspólnoty Narodów. Odniesie się do konfliktów na świecie
Wkrótce, bo 9 marca, odbędzie się Dzień Wspólnoty Narodów. Podczas dorocznego wydarzenia pojawi się największa od lat liczba członków brytyjskiej rodziny królewskiej. W uroczystości ma uczestniczyć około 1,8 tys. gości, w tym politycy, dyplomaci oraz przedstawiciele świata kultury. Przypomnijmy, że będzie to jedno z głośniejszych wydarzeń od czasu aresztowania Andrzeja. Jak przekazały zagraniczne media, król Karol III w swoim przemówieniu podkreśli, że to właśnie w chwilach próby najlepiej widać siłę i jedność państw

Król Karol III przemówi na Dniu Wspólnoty Narodów. To będą jedne z głównych tematów

Król Karol III już 9 marca przemówi na Dniu Wspólnoty Narodów. Według doniesień zagranicznego portalu Daily Mail, brytyjski monarcha poruszy temat obecnych konfliktów na świecie. Ma zabrać głos na temat wojny w Ukrainie, Sudanie, czy też ostatnich działań zbrojnych Stanów Zjednoczonych i Izraela w Iranie. Karol w oficjalnym przemówieniu do 56 członkowskich państw ma podjąć temat wspólnego działania. Doda również, że obecnie społeczności mierzą się z konfliktami, przemianami społecznymi i zmianami klimat. Ten ostatni z wymienionych tematów również będzie kwestią do dyskusji. Monarcha zwróci uwagę na prognozy naukowców i dane, według których rok 2025 był trzecim najcieplejszym w historii pomiarów. Karol będzie również mówił o zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją.

Po aresztowaniu Andrzeja, jego brat, król Karol III nie siedział cicho i wydał oświadczenie. W miniony weekend wybrał się do Sandringham w hrabstwie Norfolk, gdzie obecnie mieszka jego młodszy brat. W sobotę, 28 lutego, i w niedzielę, 1 marca, król Karol III przebywał w królewskiej rezydencji w Norfolk, gdzie mieszka jego młodszy brat Andrzej. Magazyn "People" dowiedział się jednak, że król nie spotkał się z Andrzejem i nie miał takich planów. Podczas pobytu w Sandringham w niedzielę król Karol został sfotografowany, gdy wychodził na nabożeństwo w kościele św. Marii Magdaleny. Pojawienie się króla w rezydencji królewskiej nastąpiło niecałe dwa tygodnie po aresztowaniu Andrzeja w posiadłości w Norfolk i wywołało duże emocje. Wtedy pojawiły się podejrzenia, że doszło do spotkania braci. ZOBACZ TEŻ: Król Karol III pogodzi się z księciem Harrym i Meghan Markle? Zaskakujące, co planuje monarcha

