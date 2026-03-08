Wkrótce, bo 9 marca, odbędzie się Dzień Wspólnoty Narodów. Podczas dorocznego wydarzenia pojawi się największa od lat liczba członków brytyjskiej rodziny królewskiej. W uroczystości ma uczestniczyć około 1,8 tys. gości, w tym politycy, dyplomaci oraz przedstawiciele świata kultury. Przypomnijmy, że będzie to jedno z głośniejszych wydarzeń od czasu aresztowania Andrzeja. Jak przekazały zagraniczne media, król Karol III w swoim przemówieniu podkreśli, że to właśnie w chwilach próby najlepiej widać siłę i jedność państw.

Król Karol III przemówi na Dniu Wspólnoty Narodów. To będą jedne z głównych tematów

Król Karol III już 9 marca przemówi na Dniu Wspólnoty Narodów. Według doniesień zagranicznego portalu Daily Mail, brytyjski monarcha poruszy temat obecnych konfliktów na świecie. Ma zabrać głos na temat wojny w Ukrainie, Sudanie, czy też ostatnich działań zbrojnych Stanów Zjednoczonych i Izraela w Iranie. Karol w oficjalnym przemówieniu do 56 członkowskich państw ma podjąć temat wspólnego działania. Doda również, że obecnie społeczności mierzą się z konfliktami, przemianami społecznymi i zmianami klimat. Ten ostatni z wymienionych tematów również będzie kwestią do dyskusji. Monarcha zwróci uwagę na prognozy naukowców i dane, według których rok 2025 był trzecim najcieplejszym w historii pomiarów. Karol będzie również mówił o zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją.

Po aresztowaniu Andrzeja, jego brat, król Karol III nie siedział cicho i wydał oświadczenie. W miniony weekend wybrał się do Sandringham w hrabstwie Norfolk, gdzie obecnie mieszka jego młodszy brat. W sobotę, 28 lutego, i w niedzielę, 1 marca, król Karol III przebywał w królewskiej rezydencji w Norfolk, gdzie mieszka jego młodszy brat Andrzej. Magazyn "People" dowiedział się jednak, że król nie spotkał się z Andrzejem i nie miał takich planów. Podczas pobytu w Sandringham w niedzielę król Karol został sfotografowany, gdy wychodził na nabożeństwo w kościele św. Marii Magdaleny. Pojawienie się króla w rezydencji królewskiej nastąpiło niecałe dwa tygodnie po aresztowaniu Andrzeja w posiadłości w Norfolk i wywołało duże emocje. Wtedy pojawiły się podejrzenia, że doszło do spotkania braci. ZOBACZ TEŻ: Król Karol III pogodzi się z księciem Harrym i Meghan Markle? Zaskakujące, co planuje monarcha