Rodzina królewska nie ma obecnie najłatwiejszego czasu. W lutym Andrzej Mountbatten-Windsor został zatrzymany pod zarzutem nadużycia władzy publicznej. Sprawa ma związek z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Były książę spędził cały dzień na komisariacie policji i w godzinach wieczornych mógł wrócić do domu. Obecnie przebywa w rezydencji w Sandringham w hrabstwie Norfolk, której podobno nie może opuszczać bez nadzoru. Skandal odbił się na jego córkach.

Księżniczka Eugenia straciła ważną funkcję. "Mamy nadzieję, że będzie kontynuować działania"

Księżniczka Eugenia od lat sprawowała patronat nad organizacją Anti-Slavery International, która zajmuje się prawami człowieka i walczy z niewolnictwem. Wygląda jednak na to, że po głośnym skandalu pożegnała się z tą funkcją. Organizacja opublikowała oświadczenie, w którym potwierdzono, że patronat córki Andrzeja dobiegł końca. "Po siedmiu latach nasz patronat ze strony Jej Królewskiej Wysokości Księżniczki Eugenii z Yorku dobiegł końca. Bardzo dziękujemy księżniczce za wsparcie dla Anti-Slavery International. Mamy nadzieję, że będzie kontynuować działania na rzecz zniesienia niewolnictwa" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie Observer.

Księżniczka Eugenia i księżniczka Beatrice nie mają lekko. Nie do wiary, kto zaoferował im pomoc. "Zaproszenie jest otwarte"

Według doniesień brytyjskich mediów po aresztowaniu ojca księżniczka Eugenia i księżniczka Beatrice mogły liczyć na wsparcie króla Karola III. To jednak nie wszystko. Ponoć książę Harry odezwał się do sióstr i wyciągnął do nich pomocną dłoń. "Harry skontaktował się z krewnymi, mówiąc, że 'wie, jak to jest być po złej stronie instytucji'. Powiedział, że zaproszenie jest otwarte, zwłaszcza dla Beatrice, jeśli kiedykolwiek będzie chciała z niego skorzystać" - przekazał informator dla "Mail on Sunday". Warto także podkreślić, że księżniczki zostały wykluczone z tegorocznych wyścigów konnych Royal Ascot. "Beatrice bardzo to przeżyła. Była całkowicie zaskoczona tą sytuacją" - powiedział informator Daily Mail.