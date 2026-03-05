Podobnie jak jej mąż, księżna Kate niemal każdego dnia pełni książęce obowiązki, m.in. odwiedzając konkretne miejsca na mapie Wielkiej Brytanii. W czwartek 5 marca żona księcia Williama przybyła do Leicester, by spotkać się z mieszkańcami "Złotej Mili", tętniącej życiem dzielnicy miasta, w dużej mierze zamieszkałej przez osoby pochodzące z Indii.

Księżna Kate olśniła w Leicester. W takiej stylizacji spotkała się z mieszkańcami

Księżna została przywitana w iście bollywoodzki sposób - tańcem, kolorami i kwiatami. Na szyi Kate zawieszono perłową girlandę z róż, która idealnie pasowała do reszty jej kreacji. Żona księcia postawiła na tę okazję na białą stylizację - długą plisowaną suknię od Polo Ralpha Laurena oraz płaszcz od Chrisa Kerra, do których ubrała brązowe, klasyczne szpilki. Z biżuterii, oprócz otrzymanej ozdoby, na uszach księżnej mogliśmy także zobaczyć duże, złote kolczyki z czarnymi kamieniami szlachetnymi.

W takim wydaniu Kate udała się do centrum kultury hinduskiej, świątyni oraz rodzinnego sklepu ze strojami sari Ladlees. Przed księżną wystąpiła przy tym m.in. grupa Aakash Odedra Company, prezentując specjalny układ taneczny. - To było tak wzruszające. Niezwykłe! - miała powiedzieć po pokazie Kate, nie kryjąc zachwytu.

