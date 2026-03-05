Książę William bardzo poważnie podchodzi do kwestii swoich obowiązków. W czwartek 5 marca syn króla Karola III udał się do Kornwalii, by odwiedzić miejsca nawiedzone na początku roku przez niszczycielskie burze. Co ciekawe, nie każdy przy tym wie, że w tym południowo-zachodnim angielskim hrabstwie, William nie nosi jednak wyłącznie tytułu księcia Walii.

Książę William pojawił się w Kornwalii. Zaskoczył klientów piekarni

5 marca w Kornwalii obchodzi się Dzień św. Pirana, który jest patronem tego hrabstwa. Z tej okazji książę William przybył do regionu na spotkanie z mieszkańcami. Co ważne, od 2022 roku - czyli od śmierci królowej Elżbiety II - syn obecnego króla zaczął nosić również tytuł księcia Kornwalii. Od tamtej pory William już wielokrotnie odwiedził to hrabstwo. Tym razem udał się m.in. na ekologiczną farmę oraz do piekarni, w której produkowane są lokalne paszteciki.

Syn monarchy uczestniczył nawet w przygotowaniu wypieków. Doszło wtedy do nietypowej sytuacji, gdyż pozwolono Williamowi odebrać zamówienie telefoniczne od klientki. W rozmowie książę udawał, że źle ją zrozumiał, przekręcał jej imię i żartował sobie przy pracownikach. Klientka dowiedziała się, że dodzwoniła się do syna króla, dopiero gdy przyszła odebrać zamówienie.

Później książę udał się na spotkanie ze strażakami i ratownikami, którzy w styczniu bieżącego roku pomagali mieszkańcom podczas wspominanych burz. Wiele gospodarstw zostało wówczas odciętych od prądu i wody. To właśnie ekipy ratunkowe, z którymi spotkał się William, ruszyły im z pomocą.

Książę William i księżna Kate odwiedzili niedawno również Walię. Tak zwrócili się do mieszkańców

W ostatnich tygodniach książę William ma dość napięty grafik. Przypomnijmy, że pod koniec lutego odwiedził wraz z księżną Kate Walię, gdzie spotkał się z jej mieszkańcami. Przypomnijmy, że, 1 marca obchodzony jest tam Dzień Świętego Dawida - najważniejsze święto narodowe. Książęca para nie zapomniała o tym fakcie i postanowiła złożyć Walijczykom wyjątkowe życzenia. - Wszystkim w Walii życzymy wesołego Dnia Świętego Dawida. Walia jest nam bardzo bliska i z niecierpliwością czekamy na każdą wizytę. To piękny kraj z bogatą historią i wspaniałymi ludźmi - powiedzieli na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu, zabierając przy tym głos w języku walijskim. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Chwytający za serce gest Williama i Kate. Przemówili do poddanych w obcym języku".