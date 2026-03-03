19 lutego w mediach gruchnęła informacja o aresztowaniu byłego księcia Andrzeja pod zarzutem nadużycia władzy publicznej. Sprawa ma związek z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Tego samego dnia w godzinach wieczornych Andrzej Mountbatten-Windsor opuścił komisariat. Obecnie jednak nie może wychodzić ze swojej rezydencji bez opiekuna, a skandal odbił się na jego córkach. Księżniczki Beatrice i Eugenia już odczuły negatywne skutki - zostały wykluczone z prestiżowego wydarzenia. Teraz mogę jednak liczyć na niespodziewane wsparcie.

Książę Harry skontaktował się z córkami byłego księcia Andrzeja? Nowe informacje. "Zaproszenie jest otwarte"

Ponoć po aresztowaniu ojca księżniczka Beatrice i księżniczka Eugenia zwróciły się po pomoc do króla Karola III. Według doniesień brytyjskich mediów, mieli oni "prowadzić rozmowy kryzysowe", a monarcha był bardzo wspierający. Na tym jednak nie koniec. Według najnowszych informacji, książę Harry miał skontaktować się z córkami Andrzeja. Rzekomo mąż Meghan Markle zaoferował im pomoc i zasugerował, że w razie potrzeby mogą zatrzymać się w jego posiadłości w USA.

"Harry skontaktował się z krewnymi, mówiąc, że 'wie, jak to jest być po złej stronie instytucji'. Powiedział, że zaproszenie jest otwarte, zwłaszcza dla Beatrice, jeśli kiedykolwiek będzie chciała z niego skorzystać" - przekazał informator dla "Mail on Sunday".

Córki byłego księcia Andrzeja wykluczone z ważnego wydarzenia. "Beatrice bardzo to przeżyła"

Według doniesień mediów córki księcia Andrzeja zostały wykluczone z tegorocznych wyścigów Royal Ascot. Jak podaje Daily Mail, siostry nie będą również towarzyszyć pozostałym członkom rodziny podczas królewskiej procesji. Ponoć mają być bardzo przejęte całą sytuacją. "Rozmawiałem z moim przyjacielem, który pracuje w Ascot, i powiedział mi, że dziewczyny zostały poinformowane, że nie mogą tam być w tym roku. Beatrice bardzo to przeżyła. Była całkowicie zaskoczona tą sytuacją" - powiedział informator Daily Mail. Czy Waszym zdaniem Beatrice i Eugenia powinny być wykluczane z rodzinnej uroczystości? Dajcie znać w sondzie na dole strony.