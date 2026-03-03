Książę Harry i Meghan Markle mieszkają w Stanach Zjednoczonych i odcięli się do rodziny. W wielu wywiadach otwarcie krytykowali monarchię. - Chętnie kłamali, by chronić mojego brata. Nigdy nie byli skłonni powiedzieć prawdy, żeby nas chronić - mówił rozczarowany syn króla Karola III w serialu dokumentalnym "Harry i Meghan". Szczegóły konfliktu z rodziną opisywał także w książce "Ten drugi". Mimo napiętej sytuacji pojawiają się się jednak sygnały, że w przyszłości możliwe jest pojednanie.

Król Karol III podaruje synowi rezydencję? Zaskakujące doniesienia

Dziennikarz Rob Shuter opublikował na swojej stronie krótki wywiad z osobą z otoczenia rodziny królewskiej. Według informatora, król Karol III ma rozważać przekazanie synowi i Meghan Markle rezydencji Royal Lodge, czyli dawnej posiadłości Andrzeja Mountbattena-Windsora.

"To byłaby ostateczna gałązka oliwna. Karol pragnie jedności. Zaoferowanie Harry'emu znaczącej posiadłości w Windsorze byłoby mocnym sygnałem, że drzwi są wciąż otwarte. (...) Chodzi o utrzymanie bliskich relacji rodzinnych - zarówno geograficznie, jak i emocjonalnie. Czy zaakceptują, to już inna kwestia" - przekazało źródło w rozmowie z dziennikarzem.

Książę Harry i Meghan Markle chcą zyskać na aferze z byłym księciem Andrzejem? Ekspertka komentuje

Niedługo po tym, jak media obiegła informacja o aresztowaniu byłego księcia Andrzeja, Sussexowie wyruszyli w podróż do Jordanii. Wzięli udział w zajęciach muzycznych w obozie Za’atari dla syryjskich uchodźców oraz odwiedzili organizacje pomagające mieszkańcom Strefy Gazy. Zdaniem dziennikarki Annabel Fenwick Elliott wyjazd nie był przypadkowy, a książę Harry i Meghan Markle mają wykorzystywać trudną sytuację w rodzinie.

"Może Meghan Markle rzeczywiście realizuje swoje dziecięce marzenie o pracy humanitarnej, o którym mówiła jeszcze jako dziewczynka. Trudno jednak nie zauważyć, że jej wcześniejsze projekty, jak choćby program kulinarny na Netfliksie czy sygnowane jej nazwiskiem produkty, nie spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem. Teraz, uwolniona od królewskich obowiązków, ponownie angażuje się w filantropię" - przekazała dla Daily Mail.