Od dłuższego już czasu członkowie rodziny królewskiej są na celowniku światowych mediów. Wszystko przez powiązania byłego już księcia Andrzeja z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Brat króla Karola III nie tylko uczestniczył w jego skandalicznych imprezach, ale miał także przekazywać mu poufne informacje państwowe. W związku z tym 19 lutego Andrzej Mountbatten-Windsor został aresztowany i spędził kilkanaście godzin w areszcie pod zarzutem nadużywania stanowiska publicznego. To wszystko odbiło się na jego córkach, księżniczkach Beatrice oraz Eugenii.

Córki Andrzeja wykluczone z udziału w wyścigach Royal Ascot

Według najnowszych doniesień księżniczki Beatrice i Eugenie zostały wykluczone z tegorocznych wyścigów Royal Ascot ze względu na powiązania ich rodziców z Jeffreyem Epsteinem. Jak podaje Daily Mail, 37-letnia Beatrice i 35-letnia Eugenie nie dołączą do rodziny królewskiej podczas corocznych wyścigów konnych w czerwcu. Serwis dodał także, że siostry nie będą również towarzyszyć pozostałym członkom rodziny podczas królewskiej procesji.

"Rozmawiałem z moim przyjacielem, który pracuje w Ascot, i powiedział mi, że dziewczyny zostały poinformowane, że nie mogą tam być w tym roku. Beatrice bardzo to przeżyła. Była całkowicie zaskoczona tą sytuacją" - powiedział informator Daily Mail. Księżniczki na razie nie zabrały głosu w tej sprawie.

Córki Andrzeja są "przerażone". Szukają pomocy u króla

Nie da się ukryć, że Andrzej Mountbatten-Windsor pogrążył rodzinę w kryzysie wizerunkowym. "The Sun" donosi, że jego córki są tak przerażone tą sytuacją, że szukają pomocy u wojka - króla Karola III. Ma on wspierać księżniczki i otaczać opieką. Wygląda jednak na to, że nie ma wpływu na to, gdzie są zapraszane.

Nie wiadomo natomiast, jakie relacje księżniczki mają obecnie z rodzicami. Nie jest tajemnicą, że w związku z ujawnieniem maili Epsteina wyszło na jaw, że często kontaktował się nie tylko z Andrzejem, ale również jego byłą już żoną Sarah Ferguson, matką księżniczek. Kobieta nie miała oporów, by pisać przestępcy seksualnemu o życiu intymnym swojej córki Eugenii. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.