Książę William i księżna Kate noszą tytuł księcia i księżnej Walii. Małżonkowie nie zapominają o tym i co pewien czas odwiedzają ten kraj oraz spotykają się z mieszkańcami. W niedzielę 1 marca w Walii obchodzony jest Dzień Świętego Dawida - najważniejsze święto narodowe. Z tej okazji para złożyła wyjątkowe życzenia poddanym.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezydent Andrzej Duda kłaniał się księciu Williamowi

Książę William i księżna Kate przemówili po walijsku. "Dobra robota!"

- Wszystkim w Walii życzymy wesołego Dnia Świętego Dawida. Walia jest nam bardzo bliska i z niecierpliwością czekamy na każdą wizytę. To piękny kraj z bogatą historią i wspaniałymi ludźmi. Życzymy Wam dnia pełnego świętowania, w otoczeniu rodziny i przyjaciół - powiedzieli na opublikowanym 1 marca nagraniu książę i księżna. Tekst mówili na przemian, oczywiście po walijsku. William zaprezentował się na nagraniu w eleganckim garniturze, a jego żona w czerwono-czarnej sukni w pepitkę. Na ich strojach było przy tym widać przypinki z żonkilami - symbolem wspominanego święta.

W komentarzach internauci docenili, iż para postanowiła złożyć życzenia Walijczykom właśnie w ich języku. "Szczęśliwego Dnia Świętego Dawida! Cudowny walijski!", "Jak cudownie słyszeć was mówiących po walijsku! Podoba mi się to! Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Św. Dawida dla wszystkich, którzy go dzisiaj obchodzą", "Dobra robota! Kilka trudnych słów do wymówienia. Dziękujemy za uhonorowanie nas w naszym języku" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

Księżna Kate została poproszona o autograf. Wymownie zareagowała

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach lutego książęca para odwiedziła Walię. Podczas wizyty w Oriel Davies Gallery - publicznej galerii sztuki współczesnej w Newtown, doszło do nietypowej sytuacji. Pewien mężczyzna poprosił księżną Kate o autograf. Jak mogliśmy zobaczyć na nagraniu opublikowanym przez magazyn "HELLO!", musiała mu niestety odmówić. - Nie mogę składać podpisów, bardzo mi przykro. Mogę jednak uścisnąć ci dłoń. Miło mi cię poznać - powiedziała z uśmiechem Kate, podając rękę, a następnie przytulając mężczyznę. Filmiki z tej sytuacji znajdziecie w artykule: "Księżna Kate poproszona o autograf. Niebywałe, jak zareagowała".