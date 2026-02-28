19 lutego funkcjonariusze zatrzymali byłego księcia Andrzeja Mountbattena-Windsora. Brat króla Karola III usłyszał zarzut nadużycia stanowiska publicznego, co miało być podobno związane ze sprawą akt Epsteina. Choć część rodziny królewskiej potępiła jego zachowanie i w pełni popiera trwające śledztwo, jego żona i córki wciąż nie zabrały głosu. Teraz paparazzi przyłapali starszą z sióstr na spacerze z przyjaciółmi.

Księżniczka Beatrice dostrzeżona w Londynie. Pokazała się pierwszy raz od wybuchu skandalu

Według magazynu "Hello!", księżniczka Beatrice została zauważona podczas spaceru po Londynie. Córce Andrzeja towarzyszył mąż - Edoardo Mapelli Mozzi oraz znajomi. Księżniczka była ubrana w długi, szary płaszcz i pasujący do niego szalik, które zestawiła z czarnymi butami. Jej ukochany był widziany w granatowym garniturze, niosąc w ręce parasol. Reporterzy donieśli, że obydwoje byli skupieni na rozmowie z przyjaciółmi. Był to pierwszy raz, gdy księżniczka Beatrice została dostrzeżona w miejscu publicznym od aresztowania jej ojca.

Przypomnijmy, że zaledwie kilka dni wcześniej paparazzi przyłapali na ulicach Londynu także jej młodszą siostrę - księżniczkę Eugenię. Media ustaliły, że w czasie zatrzymania Andrzeja, przebywała z rodziną w kurorcie w Szwajcarii. Od momentu aresztowania, Eugenia przestała udzielać się w mediach społecznościowych, w tym również na profilach jej organizacji charytatywnej The Anti-Slavery Collective.

Córki Andrzeja Mountbattena-Windsora miały zwrócić się o pomoc do króla

Jak ustaliła redakcja "The Sun", księżniczki Beatrice i Eugenia mają być "bardzo zaniepokojone" i "całkowicie przerażone" sytuacją, w której znalazł się jej ojciec. Córki zatrzymanego Andrzeja miały nawet zwrócić się o pomoc do wuja - króla Karola, z którym miały prowadzić "rozmowy kryzysowe". Monarcha ma z drugiej strony wspierać księżniczki i otaczać je opieką. Dziennikarze podkreślili, że wybuch skandalu wokół ich ojca doprowadził do strat emocjonalnych, wizerunkowych oraz finansowych. Co ważne, nie tylko były książę ma być zamieszany w sprawę. W aktach Epsteina wspominano również o matce Beatrice i Eugenii - Sarze Ferguson.