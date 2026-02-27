Rodzina królewska ma obecnie sporo na głowie. Nie da się ukryć, że skandale byłego księcia Andrzeja bardzo wpłynęły na royalsów. Przypomnijmy, że 19 lutego został zatrzymany pod zarzutem nadużycia władzy publicznej. Sprawa ma bezpośredni związek z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. WIęcej przeczytacie TUTAJ. Księżna Kate i książę William starają się jednak funkcjonować w normalny sposób. 26 lutego w sieci pojawiły się nagrania z wizyty księżnej Kate i księcia Williama w Walii. Udostępniono uroczy moment.

Księżna Kate dostała prezent od małej dziewczynki. Tak zareagowała

Księżna Kate i książę William odwiedzili galerię sztuki Oriel Davies Gallery w Walii. W trakcie wizyty księżna wzięła udział w warsztatach. Towarzyszyły jej dzieci, z którymi miała możliwość porozmawiać. W pewnym momencie doszło do uroczej sytuacji. Jedna z dziewczynek podarowała Kate własnoręcznie zrobiony naszyjnik. Reakcja była natychmiastowa. Księżna uśmiechała się do ucha do ucha, wyraźnie zachwycona prezentem. Od razu poprosiła dziewczynkę, aby ta zapieła biżuterię na jej szyi. Zadowolona Kate z dumą nosiła naszyjnik. W filmiku, w którym uchwycono ten gest, pojawiły się podziękowania. Fani byli rozczuleni. "Kate zaskakuje nas każdego dnia i tak, ta mała dziewczynka zapamięta ten wyjątkowy moment, gdy będzie starsza", "Księżna to empatyczny człowiek. Dzieci potrafią rozpoznać, kiedy ktoś ma dobrą i delikatną duszę", "Piękny gest!" - czytamy na Instagramie.

Szokująca sytuacja księżnej Kate w Walii. Została poproszona o autograf

26 lutego księżna Kate i książę William w Newtown w Walii. Na ulicy czekał na nich tłum mieszkańców. Księżna Walii witała się z zebranymi i dziękowała za ciepłe przyjęcie. Największą uwagę przykuła jednak jej interakcja z mężczyzną, który poprosił żonę księcia Williama o autograf. Na nagraniu opublikowanym przez magazyn "HELLO!", księżna Kate odmówiła złożenia podpisu. - Nie mogę składać podpisów, bardzo mi przykro. Mogę jednak uścisnąć ci dłoń. Miło mi cię poznać - odpowiedziała do mężczyzny. Przypomnijmy, że członkowie rodziny królewskiej nie mogą rozdawać autografów ze względu na wysokie ryzyko fałszerstwa. Zgodnie z protokołem królewskim członkowie rodziny królewskiej nie powinni także robić sobie zdjęcia. ZOBACZ TEŻ: Księżna Kate na rozdaniu nagród BAFTA. Jej kreacja przyciągała spojrzenia