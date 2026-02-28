Były już książę Andrzej od lat budzi kontrowersje w związku ze swoim stylem życia i powiązaniami z Jeffreyem Epsteinem. Sprawy te zyskały ponowne zainteresowanie dzięki publikacji książki autorstwa Andrewa Lowniego. Teraz wyszło na jaw, jak brat króla Karola III zachowywał się w Rosji.

Były książę Andrzej w Rosji. Biograf ujawnia prawdę o jego wizycie. "Byli oszołomieni jego chciwością"

Andrzej Mountbatten-Windsor wielokrotnie pojawiał się w mediach jako bohater skandali. Publikacja Lowniego "Uprzywilejowani. Książę Andrzej i Fergie: Zdrady, skandale, upadek" ujawnia nowe, nieznane dotąd szczegóły życia byłego księcia, w tym nadmierne wydatki i ekscesy finansowane częściowo z publicznych środków. Autor podkreśla, że ostrzeżenia o jego zachowaniu były ignorowane przez lata. "Książę Andrzej regularnie sprowadzał prostytutki na teren pałacu. Przyjmował nawet ponad dziesięć dziewcząt dziennie podczas oficjalnych podróży" - relacjonował.

W książce opisano także pobyt księcia w Rosji. Jak twierdzi autor, Rosjanie byli zdumieni jego chciwością. "Chciał dostać jajko Faberge. Nawet oni byli oszołomieni jego nieukrywaną chciwością. Putin mógł skompromitować Andrzeja, kiedy tylko chciał, zdjęciami, opowieściami i dowodami, które z pewnością miał na Andrzeja z okresu jego pobytu w Rosji" - wyjawił Lownie na łamach książki.

Były książę Andrzej i jego ekstrawagancki styl życia

Pomimo ograniczonych oficjalnych dochodów, które obejmowały jedynie emeryturę wojskową i wsparcie rodziny królewskiej, były książę prowadził ekstrawagancki tryb życia. Posiadał liczne luksusowe dobra, w tym drogie zegarki i samochody. "Pozostaje tajemnicą, jak Andrzej mógł cieszyć się tak ekstrawaganckim stylem życia bez żadnych oczywistych dochodów poza jego emeryturą wojskową, rodzinnymi pieniędzmi, które mógł odziedziczyć i pieniędzmi dawanymi mu przez królową Elżbietę, a teraz króla Karola" - zastanawia się biograf.

Luksusowe dobra, którymi dysponuje Mountbatten-Windsor, wprawiają w zdumienie. "Podróżuje prywatnym samolotem, ma kolekcję zegarków i drogich samochodów, w tym wart 150 tys. funtów zegarek Patek Philippe, wart 220 tys. funtów samochód marki Bentley i nowy Range Rover o wartości 80 tys. funtów" - podsumował Lownie.