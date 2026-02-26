Andrzej Mountbatten-Windsor ma areszt domowy. Tego mu zakazano

19 lutego w mediach gruchnęła wiadomość o zatrzymaniu byłego księcia Andrzeja. Brat króla Karola III został aresztowany pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego. Ponoć sprawa ma związek z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Wieczorem tego samego dnia Andrzej Mountbatten-Windsor opuścił areszt. Według ekspertów ds. rodziny królewskiej wuj księcia Williama nie okazuje skruchy za swoje zachowanie, o czym możecie przeczytać tutaj. A jak wygląda jego codzienność?
Jak informują zagraniczne tabloidy, Andrzej Mountbatten-Windsor spędza czas w pięciopokojowym domu Wood Farm. Ponoć brat króla Karola III nie może opuszczać posiadłości, a jego obecna sytuacja przypomina "areszt domowy". "Jego poruszanie się jest ograniczone. Nie może opuszczać terenu bez pozwolenia ani bez opiekuna, a wizyty w jego posiadłości muszą być wcześniej zatwierdzone" - czytamy na stronie Daily Mail. To jednak nie wszystko.
Ponoć były książę Andrzej usłyszał zakaz jazdy konnej. "Od czasu aresztowania w zeszłym tygodniu zakazano mu jazdy konnej. Uważa się to za niestosowne. Rodzina uważa, że nie powinien być widziany uśmiechający się podczas jazdy na koniu. Ale to była jedna z niewielu rzeczy, które naprawdę lubił robić" - przekazał informator dla The Sun.
Niedługo po aresztowaniu brata monarcha wydał krótkie oświadczenie. "Z głębokim zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o Andrzeju Mountbattenie-Windsorze i podejrzeniu jego niewłaściwego sprawowania funkcji publicznej. Teraz nastąpi pełny, uczciwy i właściwy proces, w ramach którego sprawa ta zostanie zbadana w odpowiedni sposób i przez odpowiednie organy" - czytaliśmy. Podkreślił, że zamierza wspierać w tej sytuacji wymiar sprawiedliwości. "Jak już wcześniej powiedziałem, [służby - przyp.red.] mogą liczyć na nasze pełne i szczere poparcie i współpracę. Chcę to jasno powiedzieć: prawo musi działać w swoim tempie" - dodał król Karol III.