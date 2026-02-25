Marius Borg Hoiby stanął przed sądem. Syn księżnej Mette-Marit usłyszał 38 zarzutów, w tym m.in. za gwałty, przestępstwa narkotykowe oraz wykroczenia drogowe. Zgodnie z aktem oskarżenia członek norweskiej rodziny królewskiej rzekomo filmował kobiety w intymnych momentach bez ich wiedzy i zgody. W mediach pojawiły się szczegóły rozprawy. "W sali sądowej nr 250 Sądu Okręgowego w Oslo zapadła napięta cisza" - czytamy na stronie "Bild". W rozmowie z portalem na temat oskarżonego wypowiedział się psycholog dr Thomas Fuchs.
Psycholog dr Thomas Fuchs zapoznał się z materiałami procesowymi i podzielił się swoimi przemyśleniami na temat zachowania syna księżnej Mette-Marit. - Wydaje się prawdopodobne, że cierpi na obniżoną samoocenę. To może również tłumaczyć jego pozornie arogancką postawę - przekazał "Bildowi". Ekspert zwrócił również uwagę na możliwe trudności z kontrolą impulsów oraz kwestię ewentualnej diagnozy ADHD u syna księżnej. Jego zdaniem warto przyjrzeć się temu, czy zaburzenie to zostało prawidłowo zdiagnozowane i odpowiednio leczone. Według psychologa należy przeanalizować mechanizmy, które być może wpłynęły na zachowanie oskarżonego.
20 lutego na sali sądowej pojawiła się była partnerka oskarżonego, Nora Haukland. Kobieta twierdziła, że Marius Borg Hoiby miał stosować wobec niej przemoc fizyczną i psychiczną. Haukland opisała ich pierwsze spotkanie. - Była to miłość od pierwszego wejrzenia. Ujął mnie też "dziecięcym" usposobieniem - komentowała. Marius rzekomo bywał agresywny i kontrolował jej telefon. - Niszczył przedmioty, rzucał nimi, czasem we mnie. Zdarzało się, że chwytał mnie za szyję i krzyczał. To jakby mieć przed sobą pitbulla. Nie wiesz, czy chce cię zabić. A w domu nie ma nikogo. Nikogo - zeznała. Według relacji dziennikarzy, którzy byli obecni na sali sądowej, Marius Borg Hoiby ani razu nie spojrzał na byłą partnerkę, gdy składała zeznania.