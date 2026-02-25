19 lutego Andrzej Mountbatten-Windsor miał świętować 66. urodziny. Jak się okazało, zamiast tego na kilkanaście godzin trafił do aresztu. "Andrzej Mountbatten-Windsor został zatrzymany pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego" - usłyszeliśmy w BBC. Król Karol III zabrał głos w sprawie brata. "Z głębokim zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o Andrzeju Mountbattenie-Windsorze i podejrzeniu jego niewłaściwego sprawowania funkcji publicznej. Teraz nastąpi pełny, uczciwy i właściwy proces, w ramach którego sprawa ta zostanie zbadana w odpowiedni sposób i przez odpowiednie organy" - przekazał król Karol w oświadczeniu dla BBC. Teraz pojawiły się nowe wieści od policji.

Nowe doniesienia w sprawie aresztowania Andrzeja. Jest stanowisko policji

Policja Thames Valley poinformowała 24 lutego wieczorem o zakończeniu sześciodniowej operacji przeszukania w Royal Lodge w związku z zatrzymaniem Andrzeja. Funkcjonariusze działali na podstawie podejrzeń nadużycia władzy publicznej. Przypomnijmy, że były książę został aresztowany w czwartek, 19 lutego, i spędził 11 godzin w areszcie.

Śledczy analizują też materiały z okresu, gdy pełnił funkcję brytyjskiego wysłannika ds. handlu, w tym doniesienia o rzekomym przekazywaniu poufnych informacji Jeffreyowi Epsteinowi. Jak podkreślono w komunikacie, który przekazuje portal Mirror, czynności przeszukania zostały zakończone, a zebrane dowody są obecnie poddawane analizie procesowej. Co ciekawe, Andrzej wciąż zaprzecza wszelkim nadużyciom. Śledzicie tę sprawę?

Córki Andrzeja nie kryją przerażenia. Ekspertka zabrała głos

Informatorzy "The Sun" przekazali wieści na temat córek Andrzeja Mountbattena-Windsora. Księżniczki Beatrycze i Eugenia miały udać się z prośbą o pomoc do wujka i mają prowadzić z nim "rozmowy kryzysowe". Obecna afera z ojcem sprawia, że księżniczki są "bardzo zaniepokojone". Król Karol III ma wspierać i otaczać je opieką. Głos zabrała ekspertka, wspominając o ich dzieciństwie.

- Wszystkie wątpliwości powrócą z pełną mocą - wakacje, które spędzały jako dzieci, pieniądze, które ojciec wpłacał na ich konta bankowe, wszystkie cudowne rzeczy, którymi się cieszyły. Gdzieś w głębi duszy będą się zastanawiać, skąd naprawdę pochodziły te pieniądze. Niestety, zaczną wątpić we wszystko, co kiedykolwiek powiedział im ojciec - mówiła pisarka zajmująca się tematyką brytyjskiej rodziny królewskiej Ingrid Seward dla "Daily Mail". ZOBACZ TEŻ: Nowe doniesienia ws. Andrzeja. Masażystka ujawnia kulisy wizyty w Pałacu. Wspomniała też o Epsteinie