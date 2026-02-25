19 lutego Andrzej Mountbatten-Windsor miał świętować 66. urodziny. Jak się okazało, zamiast tego na kilkanaście godzin trafił do aresztu. "Andrzej Mountbatten-Windsor został zatrzymany pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego" - usłyszeliśmy w BBC. Król Karol III zabrał głos w sprawie brata. "Z głębokim zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o Andrzeju Mountbattenie-Windsorze i podejrzeniu jego niewłaściwego sprawowania funkcji publicznej. Teraz nastąpi pełny, uczciwy i właściwy proces, w ramach którego sprawa ta zostanie zbadana w odpowiedni sposób i przez odpowiednie organy" - przekazał król Karol w oświadczeniu dla BBC. Teraz pojawiły się nowe wieści od policji.
Policja Thames Valley poinformowała 24 lutego wieczorem o zakończeniu sześciodniowej operacji przeszukania w Royal Lodge w związku z zatrzymaniem Andrzeja. Funkcjonariusze działali na podstawie podejrzeń nadużycia władzy publicznej. Przypomnijmy, że były książę został aresztowany w czwartek, 19 lutego, i spędził 11 godzin w areszcie.
Śledczy analizują też materiały z okresu, gdy pełnił funkcję brytyjskiego wysłannika ds. handlu, w tym doniesienia o rzekomym przekazywaniu poufnych informacji Jeffreyowi Epsteinowi. Jak podkreślono w komunikacie, który przekazuje portal Mirror, czynności przeszukania zostały zakończone, a zebrane dowody są obecnie poddawane analizie procesowej. Co ciekawe, Andrzej wciąż zaprzecza wszelkim nadużyciom. Śledzicie tę sprawę?
Informatorzy "The Sun" przekazali wieści na temat córek Andrzeja Mountbattena-Windsora. Księżniczki Beatrycze i Eugenia miały udać się z prośbą o pomoc do wujka i mają prowadzić z nim "rozmowy kryzysowe". Obecna afera z ojcem sprawia, że księżniczki są "bardzo zaniepokojone". Król Karol III ma wspierać i otaczać je opieką. Głos zabrała ekspertka, wspominając o ich dzieciństwie.
- Wszystkie wątpliwości powrócą z pełną mocą - wakacje, które spędzały jako dzieci, pieniądze, które ojciec wpłacał na ich konta bankowe, wszystkie cudowne rzeczy, którymi się cieszyły. Gdzieś w głębi duszy będą się zastanawiać, skąd naprawdę pochodziły te pieniądze. Niestety, zaczną wątpić we wszystko, co kiedykolwiek powiedział im ojciec - mówiła pisarka zajmująca się tematyką brytyjskiej rodziny królewskiej Ingrid Seward dla "Daily Mail". ZOBACZ TEŻ: Nowe doniesienia ws. Andrzeja. Masażystka ujawnia kulisy wizyty w Pałacu. Wspomniała też o Epsteinie