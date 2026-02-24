19 lutego Andrzej Mountbatten-Windsor miał świętować urodziny, a zamiast tego na kilkanaście godzin trafił do aresztu. "Andrzej Mountbatten-Windsor został zatrzymany pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego" - przekazało BBC, publikując zdjęcia, na których widać było, że nieoznakowane pojazdy pojawiły się w Sandringham w Norfolk, gdzie obecnie urzęduje były już książę. Niedługo później król Karol III wydał w tej sprawie oświadczenie. Córki aresztowanego arystokraty, który jest zamieszany w aferę Epsteina, konsekwentnie jednak milczą. Nie pokazują się również publicznie. Jedna z księżniczek była jednak widziana ze swoim mężem.

REKLAMA

Zobacz wideo Dziś to uznani władcy, ale kiedyś byli royal babies

Księżniczka Eugenia incognito na mieście z mężem

Księżniczka Eugenia została sfotografowana po raz pierwszy od czasu aresztowania jej ojca - Andrzeja Mountbattena-Windsora. Zdjęcia arystokratki trafiły do mediów 24 lutego, po tym, jak wyruszyła na kawę do zachodniej części Londynu, a dokładnie do Hagen Espresso Bar w Notting Hill. Księżniczka nie była sama, towarzyszył jej mąż Jack Brooksbank. Para starała się nie rzucać w oczy.

Oboje mieli na sobie casualowe stroje. Księżniczka zdecydowała się na niebieskie legginsy, ciemny T-shirt z kolorowym nadrukiem oraz granatową kurtkę. Całość uzupełniały sportowe buty oraz czapka baseballowa. Arystokrata upięła włosy i zrezygnowała z makijażu. Jej mąż z kolei wybrał kolorową czapkę z pomponem, granatowy płaszcz oraz ciemne spodnie. Podobnie jak ukochana, także zdecydował się na sportowe buty.

Para spacerowała, dzierżąc w dłoniach kubki z kawą. Ponadto księżniczka spotkała się ze znajomą. "Rozmawiała z kimś, kogo znała, i wydawała się bardzo zrelaksowana. Wyglądało na to, że czuła się bardzo swobodnie. Śmiała się i żartowała. Wyglądała na szczęśliwą i odprężoną - nie na kogoś, kto próbuje się ukryć" - relacjonował informator magazynu "People".

Sarah Ferguson nadal się ukrywa

Sarah Ferguson - matka Eugenii, a była żona Andrzeja Mountbattena-Windsora w ostatnich miesiącach mieszkała we francuskich Alpach, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także w ekskluzywnej klinice w Zurychu. Jej obecne miejsce pobytu nie jest jednak znane. Warto nadmienić, że była żona Andrzeja Mountbattena-Windsora miała chętnie kontaktować się z Jeffreyem Epsteinem. W mailach wspominała o swojej nastoletniej wówczas córce, księżniczce Eugenii. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.