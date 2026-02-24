Córki Andrzeja są "przerażone". Szukają pomocy u króla

Andrzej Mountbatten-Windsor najpierw stracił królewski tytuł i zaszczytne funkcje, co bardzo oddaliło go od znanej rodziny. Wskutek ujawnienia akt dotyczących przestępstw Jeffreya Epsteina ponownie znalazł się w prasie jako skandalista łączony z okrucieństwami dotyczącymi nieletnich osób, które były sprowadzane na Little Saint James. Księżniczki Beatrycze i Eugenia mają źle znosić obecny okres.

Andrzej Mountbatten-Windsor pogrążył rodzinę w kryzysie wizerunkowym. Córki chcą współpracować z królem

Najnowsze doniesienia od informatorów "The Sun" dotyczą problemów córek Andrzeja Mountbattena-Windsora. Znane siostry miały udać się z prośbą o pomoc do wujka i mają prowadzić z nim "rozmowy kryzysowe". Obecny skandal z ojcem sprawia, że księżniczki są "bardzo zaniepokojone" i "całkowicie przerażone". Król Karol III ma wspierać księżniczki i otaczać opieką. Sytuacja związana z byłym księciem oznacza dla nich straty emocjonalne, wizerunkowe oraz finansowe. Nie jest tajemnicą, że coraz więcej osób odwraca się od Andrzeja.

Przypomnijmy, że księżniczki są córkami byłego księcia i Sarah Ferguson. Ich mama również dobrze znała Jeffreya Epsteina i są na to niepodważalne dowody. W dokumentach przestępca utrzymywał, że "sponsorował życie pewnej księżnej".

Andrzej Mountbatten-Windsor może pogorszyć życie córek. Ekspertka wspomniała o podejściu do luksusów

Księżniczki Beatrycze i Eugenia nie narzekały na brak dostatku, który zapewniała im działalność ojca. Miały wiele udogodnień od najmłodszych lat i regularne przelewy od byłego już księcia. Czy kiedykolwiek zastanawiały się nad tym, skąd pochodzą te środki?

- Wszystkie wątpliwości powrócą z pełną mocą - wakacje, które spędzały jako dzieci, pieniądze, które ojciec wpłacał na ich konta bankowe, wszystkie cudowne rzeczy, którymi się cieszyły. Gdzieś w głębi duszy będą się zastanawiać, skąd naprawdę pochodziły te pieniądze. Niestety, zaczną wątpić we wszystko, co kiedykolwiek powiedział im ojciec - skomentowała sytuację pisarka zajmująca się tematyką brytyjskiej rodziny królewskiej Ingrid Seward dla "Daily Mail".