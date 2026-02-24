Na początku lutego ruszył proces Mariusa Borga Hoiby'ego, syna norweskiej księżnej Mette-Marit z poprzedniego związku. Mężczyzna usłyszał 38 zarzutów, w tym za cztery gwałty, przestępstwa narkotykowe i wykroczenia drogowe. Za wszystkie przewidziana jest łączna kara do 16 lat pozbawienia wolności. Do zatrzymania syna księżnej doszło tuż przed rozpoczęciem rozprawy, a akt oskarżenia obejmuje również zarzut napaści z nożem. Zeznania w sprawie złożyła także jego była partnerka.

Syn księżnej Mette-Marit oskarżony o przemoc i gwałty. Była partnerka złożyła zeznania. "Chwytał mnie za szyję i krzyczał"

W trakcie procesu, 20 lutego, na sali sądowej pojawiła się jego była partnerka, Nora Haukland, która oskarżyła go o stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej. Para była razem od wiosny 2022 roku do jesieni 2023 roku. Haukland opisała ich pierwsze spotkanie. - Była to miłość od pierwszego wejrzenia, a także że ujął mnie 'dziecięcym' usposobieniem - powiedziała. Niedługo po rozpoczęciu związku Marius miał stać się wobec niej agresywny i kontrolować jej telefon. - Niszczył przedmioty, rzucał nimi, czasem we mnie. Zdarzało się, że chwytał mnie za szyję i krzyczał. To jakby mieć przed sobą pitbulla. Nie wiesz, czy chce cię zabić. A w domu nie ma nikogo. Nikogo - zeznała.

Haukland podkreśliła, że z czasem nie była w stanie znieść życia z Mariusem, który podczas jednej z awantur miał rzucić ją na kanapę i dusić. Agresję wyładowywał również na drzwiach, co - jak zaznaczyła - "nie umknęło uwadze" jego matki.

Skandal w norweskiej rodzinie królewskiej. Była partnerka opisała zachowania syna księżnej Mette-Marit

Była partnerka Mariusa opisała również schemat jego zachowań podczas wybuchów gniewu: chodził w kółko, krzyczał, czasem bił samego siebie, a następnie groził, by na końcu obiecywać, że to się więcej nie powtórzy. Haukland wspomniała także o rozmowie z księżną Mette-Marit i księciem koronnym Haakonem, mającej na celu "uratowanie" Mariusa poprzez jego przeniesienie do Skaugum. - Na początku nie był zachwycony, ale rozmawialiśmy o tym i poruszyliśmy ten temat z jego rodzicami, gdy byliśmy w Portugalii. Uznali, że to dobry pomysł. To był czas, gdy potrzebował więcej uwagi - powiedziała.

Dziennikarze obecni na sali sądowej zauważyli, że Marius Borg Hoiby ani razu nie spojrzał na byłą partnerkę podczas jej zeznań. Nora Haukland jest jedyną powódką, której tożsamość ujawniono. Pozostałe kobiety wniosły oskarżenia anonimowo. Proces potrwa do 19 marca, a młodsze rodzeństwo oskarżonego nie bierze udziału w rozprawach.