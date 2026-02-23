Andrzej Mountbatten-Windsor stał się istną czarną owcą brytyjskiej rodziny królewskiej już lata temu, ale ujawnienie dokumentów dotyczących sprawy Jeffreya Epsteina ponownie zwróciło oczy mediów całego świata na zhańbionego brata króla. 19 lutego były książę został zatrzymany, lecz po 11 godzinach go wypuszczono. Trzy dni później książę William pojawił się na ceremonii wręczenia nagród BAFTA i przyciągnął uwagę. Pierwszy raz zabrał głos od czasu aresztowania wujka. Szybko zaczęto spekulować, że wypowiedzią nawiązał do Andrzeja.

Książę William przemówił podczas ceremonii wręczenia nagród BAFTA. Tymi słowami nawiązał do Andrzeja?

22 lutego książę William pojawił się na gali wręczenia nagród BAFTA. Następca brytyjskiego tronu od 2010 roku jest prezesem Brytyjskiej Akademii Filmowej. Książę Walii wręczył Donnie Langley statuetkę za całokształt twórczości. Wielu przyglądało się jego wystąpieniu ze względu na to, że to pierwsze publiczne przemówienie Williama od czasu aresztowania Andrzeja Mountbattena-Windsora. Okazuje się, że zawirowania związane z wujkiem mogą mieć wpływ na syna brytyjskiego króla.

Książę pojawił się na czerwonym dywanie i udzielił krótkie wywiadu "Daily Mail". Dziennikarz spytał Williama o opinię na temat nominowanego do Oscara filmu "Hamnet". Jego odpowiedź wielu interpretuje jako odniesienie się do trudnej sytuacji rodziny królewskiej.

Muszę być naprawdę wyciszony, a teraz tak nie jest. Zostawię sobie to na później

- stwierdził, nie będąc w nastroju na ten seans.

Książę William będzie zeznawał w sprawie Andrzeja? O to apeluje prawniczka

Prawniczka, która reprezentuje 27 ofiar Jeffreya Epsteina, zwróciła się do najbliższej rodziny Andrzeja. Pojawiła się 20 lutego na antenie BBC. Gloria Allred zwróciła się z prośbą do rodziny byłego księcia, by jej członkowie udali się dobrowolnie na policję i złożyli zeznania w tej sprawie - Z całym szacunkiem proszę, aby opowiedzieli, co Andrzej im mówił - zaapelowała przedstawicielka ofiar. Jej wypowiedź skierowana była przede wszystkim do króla, księcia Williama i księżnej Kate.

- Najlepszym sposobem wsparcia ofiar jest rozmowa z policją, jeśli zostaną o to poproszeni. Mogą też zgłosić się na ochotnika i po prostu powiedzieć, co wiedzą, i odpowiedzieć na wszelkie pytania - podkreślała prawniczka.

Podczas wizyty w studiu brytyjskiej telewizji Gloria Allred poruszyła również kwestię byłej żony Mountbattena-Windsora - Sary Ferguson. - Myślę, że mogliby również podzielić się tym, czego Fergie (Ferguson - red.), a może czego księżniczki, córki Fergie i Andrzeja, dowiedziały się, gdy poznały Jeffreya Epsteina wkrótce po jego skazaniu - przekazała prawniczka.