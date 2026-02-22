Przypomnijmy, że 19 lutego policja zatrzymała Andrzej Mountbatten-Windsora w związku ze sprawą akt Epsteina. Nazwisko oraz zdjęcia brata króla Karola III pojawiły się w dokumentach wielokrotnie. Choć były książę opuścił już areszt, wciąż nie milkną echa czwartkowego zajścia. Teraz głos zabrała prawniczka, która reprezentuje 27 ofiar Jeffreya Epsteina. Zwróciła się ona jednak do rodziny Andrzeja.

Apel do króla Karola III i księcia Williama. "Mogą zgłosić się na ochotnika"

W piątek 20 lutego na antenie BBC pojawiła się prawniczka Gloria Allred. Kobieta postanowiła oficjalnie zwrócić się z prośbą do rodziny byłego księcia, by jej członkowie udali się dobrowolnie na policję w celu złożenia zeznań. - Z całym szacunkiem proszę, aby opowiedzieli, co Andrzej im mówił - skomentowała przedstawicielka ofiar w telewizji. Swoje słowa skierowała przede wszystkim do króla, księcia Williama i księżnej Kate.

Najlepszym sposobem wsparcia ofiar jest rozmowa z policją, jeśli zostaną o to poproszeni. Mogą też zgłosić się na ochotnika i po prostu powiedzieć, co wiedzą, i odpowiedzieć na wszelkie pytania

- dodała prawniczka. Zdecydowała się również poruszyć kwestię byłej żony Mountbattena-Windsora - Sary Ferguson. - Myślę, że mogliby również podzielić się tym, czego Fergie (Ferguson - red.), a może czego księżniczki, córki Fergie i Andrzeja, dowiedziały się, gdy poznały Jeffreya Epsteina wkrótce po jego skazaniu - skomentowała Allred.

Brytyjski rząd usunie Andrzeja Mountbattena-Windsora z linii sukcesji?

Choć król odebrał bratu tytuł księcia jeszcze w październiku 2025 roku, Andrzej wciąż formalnie znajduje się na liście osób uprawnionych do objęcia tronu. Mimo iż szanse na to są bardzo małe, brytyjski rząd ma rozważać wprowadzenie ustawy usuwającej Mountbattena-Windsora z linii sukcesji królewskiej. Minister obrony Luke Pollard powiedział nawet dla BBC, że ten ruch byłby "najwłaściwszym krokiem", niezależnie od wyniku śledztwa policyjnego. Więcej przeczytacie w artykule: "Brytyjczycy chcą usunięcia Andrzeja z linii sukcesji. Jest reakcja rządu".