Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w styczniu opublikował dokumenty związane z Jeffreyem Epsteinem. Obejmują one nie tylko zgromadzone przez lata zeznania, ale także zdjęcia i filmy, na których uchwycone zostały znane gwiazdy, m.in. Mick Jagger i Michael Jackson. Głośno jest także o fotografiach Andrzeja Mountbattena-Windsora, na których widać, jak pochyla się nad leżącą na podłodze kobietą. Kadry zdążyły już obiec cały świat. Teraz jednak ustalono, gdzie mogły zostać wykonane.

Nowe dane o zdjęciach Andrzeja Mountbattena-Windsora

Dziennikarze "The Sun on Sunday" podali, że fotografia miała zostać wykonana w grudniu 2010 roku w apartamencie Epsteina na Manhattanie. Kobieta ze zdjęcia miała leżeć na podłodze w jadalni przestępcy. Według dziennikarzy wskazuje na to wystrój wnętrz, a konkretnie charakterystyczne krzesła w panterkę i wysokie, drewniane listwy przypodłogowe.

Śledztwo przeprowadzone przez "Sun on Sunday" wykazało ponadto, że zdjęcie zostało prawdopodobnie zrobione podczas pięciodniowej wizyty byłego księcia w Nowym Jorku, kiedy spotkał się z celebrytami, w tym z modelką Victoria's Secret. Warto przypomnieć, że Andrzej Mountbatten-Windsor twierdził, że to właśnie grudniu 2010 roku po raz ostatni miał mieć kontakt z Jeffreyem Epsteinem. W październiku 2025 roku okazało się jednak, że arystokrata kłamał w tej sprawie i spotykał się z przestępcą również później.

Kim jest kobieta ze zdjęcia? Już wiadomo

Na tym nie koniec. Ustalono również, kim jest uwieczniona na zdjęciach kobieta, nad którą pochylał się Andrzej Mountbatten-Windsor (do mediów trafiły ocenzurowane kadry, na których twarz kobiety została zasłonięta). Wcześniej media pisały, że jest to ofiara handlu ludźmi. Teraz "Sun on Sunday" poddaje, że to odnosząca sukcesy w USA bizneswoman. By ją chronić, nie podano jej nazwiska do publicznej wiadomości.