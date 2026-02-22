Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w styczniu opublikował dokumenty związane z Jeffreyem Epsteinem. Obejmują one nie tylko zgromadzone przez lata zeznania, ale także zdjęcia i filmy, na których uchwycone zostały znane gwiazdy, m.in. Mick Jagger i Michael Jackson. Głośno jest także o fotografiach Andrzeja Mountbattena-Windsora, na których widać, jak pochyla się nad leżącą na podłodze kobietą. Kadry zdążyły już obiec cały świat. Teraz jednak ustalono, gdzie mogły zostać wykonane.
Dziennikarze "The Sun on Sunday" podali, że fotografia miała zostać wykonana w grudniu 2010 roku w apartamencie Epsteina na Manhattanie. Kobieta ze zdjęcia miała leżeć na podłodze w jadalni przestępcy. Według dziennikarzy wskazuje na to wystrój wnętrz, a konkretnie charakterystyczne krzesła w panterkę i wysokie, drewniane listwy przypodłogowe.
Śledztwo przeprowadzone przez "Sun on Sunday" wykazało ponadto, że zdjęcie zostało prawdopodobnie zrobione podczas pięciodniowej wizyty byłego księcia w Nowym Jorku, kiedy spotkał się z celebrytami, w tym z modelką Victoria's Secret. Warto przypomnieć, że Andrzej Mountbatten-Windsor twierdził, że to właśnie grudniu 2010 roku po raz ostatni miał mieć kontakt z Jeffreyem Epsteinem. W październiku 2025 roku okazało się jednak, że arystokrata kłamał w tej sprawie i spotykał się z przestępcą również później.
Na tym nie koniec. Ustalono również, kim jest uwieczniona na zdjęciach kobieta, nad którą pochylał się Andrzej Mountbatten-Windsor (do mediów trafiły ocenzurowane kadry, na których twarz kobiety została zasłonięta). Wcześniej media pisały, że jest to ofiara handlu ludźmi. Teraz "Sun on Sunday" poddaje, że to odnosząca sukcesy w USA bizneswoman. By ją chronić, nie podano jej nazwiska do publicznej wiadomości. ZOBACZ TEŻ: Tak zachowuje się Andrzej Mountbatten-Windsor po wyjściu z aresztu. Zaskakujące doniesienia; Brytyjczycy chcą usunięcia Andrzeja z linii sukcesji. Jest reakcja rządu