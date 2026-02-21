W sobotnie popołudnie księżna Kate pojawiła się na meczu Six Nations, gdzie jako patronka Rugby Football Union, krajowej organizacji zarządzającej zarówno amatorską, jak i zawodową odmianą rugby w Anglii, kibicowała reprezentacji swojego kraju. To pierwsze wyjście księżnej po głośnym aresztowaniu Andrzeja Mountbattena-Windsora. Jak została przyjęta?

Księżna Kate na meczu rugby. Tak się zachowywała

Księżna Kate pojawiła się na meczu w eleganckim czarnym golfie i granatowym płaszczu, który uzupełniła sportowym szalikiem z napisem "England Rugby". Jej stylizacja idealnie wpasowała się w atmosferę panującą na stadionie. Podczas kibicowania księżna zamieniła kilka słów z kontuzjowanym zawodnikiem angielskiej drużyny, Finem Baxterem, a także z prezesem Rugby Football Union. Na jej twarzy nie brakowało uśmiechu, a swoboda, z jaką rozmawiała z gośćmi, jasno pokazywała, że czuła się w ich towarzystwie bardzo komfortowo. Księżna z entuzjazmem reagowała na każdy zdobyty punkt. Jak widać, kontrowersje wokół byłego księcia Yorku w żadnym stopniu nie przeszkadzają jej w wypełnianiu swoich obowiązków. Zdjęcia z meczu znajdziecie w naszej galerii.

Brytyjczycy chcą, by rząd usunął Andrzeja Mountbattena-Windsora z linii sukcesji

Mimo odebrania wszystkich tytułów, Andrzej Mountbatten-Windsor wciąż formalnie znajduje się na liście osób uprawnionych do objęcia korony - zaraz po synach króla Karola III i ich dzieciach. Ostatnio na ulicach Londynu przeprowadzono sondę, w której zapytano Brytyjczyków o to, czy były książę Yorku powinien zostać oficjalnie wykreślony z linii sukcesji. Aż 82 proc. przepytywanych poparło ten pomysł. 6 proc. nie miało nic przeciwko temu, żeby Andrzej nadal tam figurował, a 12 proc. nie miało na ten temat zdania. Sprawie od dłuższego czasu przygląda się Downing Street. Jak donoszą brytyjskie media, rząd ma rozważać wprowadzenie ustawy, która usunie Andrzeja Mountbattena-Windsora z linii sukcesji królewskiej. Minister obrony Luke Pollard powiedział BBC, że ten ruch byłby "najwłaściwszym krokiem", niezależnie od wyniku śledztwa policyjnego.