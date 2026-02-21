Powrót na stronę główną

Tak zachowuje się Andrzej Mountbatten-Windsor po wyjściu z aresztu. Zaskakujące doniesienia

W mediach pojawiają się nowe informacje na temat byłego księcia Andrzeja. Brat króla Karola III opuścił areszt, ale według słów eksperta nie okazuje skruchy.
Były książę Andrzej
Były książę Andrzej nie przejął się aresztem? / Fot. REUTERS/Toby Melville / REUTERS/Chris J Ratcliffe

19 lutego Andrzej Mountbatten-Windsor został aresztowany pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego. Ponoć sprawa ma związek z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Po kilkunastu godzinach od zatrzymania brat króla Karola III opuścił komisariat policji. Sfotografowano go w aucie podczas drogi powrotnej do domu. Były książę Andrzej wyglądał na przejętego, jednak najnowsze słowa eksperta rzucają nowe światło na całą sytuację.

Były książę Andrzej nie okazał skruchy? "Tylko narzekał"

Robert Hardman to brytyjski dziennikarz i ekspert od rodziny królewskiej, który wypowiedział się dla dailymail.co.uk. Podzielił się zaskakującymi informacjami na temat byłego księcia Andrzeja. Ponoć brat króla Karola III nie okazuje skruchy w związku ze skandalem wokół Jeffrey Epsteina i trwającego śledztwa. "Nawet jeśli obecne śledztwo policyjne nie przyniesie żadnych rezultatów, całkowity brak skruchy ze strony Andrzeja Mountbattena-Windsora za szkody, jakie wyrządził zarówno instytucji, jak i rodzinie, gwarantuje jedno: król nie skończył jeszcze ze swoim bratem" - czytamy.

Ponoć były książę nie przejął się także przeprowadzką do hrabstwa Norfolk. "Odkąd tam przybył, nie robił nic innego, tylko narzekał. To niezwykłe. Wyglądało na to, że afera Epsteina go w ogóle nie obchodzi. Znacznie bardziej martwił się o to, gdzie ma trzymać konie. Narzekał nawet na to, gdzie zaparkować samochód. Biorąc pod uwagę, że król płaci wszystkie rachunki, można było oczekiwać jakiejś wdzięczności, ale on był bardzo niegrzeczny. Jest w innym świecie" - powiedział informator w rozmowie z portalem.

Król Karol III wydał oświadczenie. Tak skomentował aresztowanie brata

Król Karol III zareagował na wiadomość o aresztowaniu brata. Stacja BBC opublikowała oświadczenie monarchy. "Z głębokim zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o Andrzeju Mountbattenie-Windsorze i podejrzeniu jego niewłaściwego sprawowania funkcji publicznej. Teraz nastąpi pełny, uczciwy i właściwy proces, w ramach którego sprawa ta zostanie zbadana w odpowiedni sposób i przez odpowiednie organy" - czytaliśmy.

