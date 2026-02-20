Co czeka byłego księcia Andrzeja? Eksperci mówią wprost

19 lutego w mediach pojawiła się informacja o zatrzymaniu byłego księcia Andrzeja. Został aresztowany pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego. Sprawa ma być powiązana z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Tego samego dnia wieczorem brat króla Karola III opuścił komisariat policji. "Aresztowany mężczyzna został zwolniony w ramach śledztwa. Możemy również potwierdzić, że nasze poszukiwania w Norfolk zostały zakończone" - czytaliśmy w oświadczeniu policji opublikowanym na stronie mirror.co.uk. Eksperci opowiedzieli o możliwych krokach w związku ze sprawą byłego księcia Andrzeja.

REKLAMA

Zobacz wideo Sablewska wprost o księżnej Kate. Takie ma zdanie

Andrzej Mountbatten-Windsor nie został oskarżony? Eksperci wyjaśniają

Dr Tom Frost, starszy wykładowca prawa na Uniwersytecie w Loughborough, udzielił wywiadu "People". Ekspert opowiedział o aresztowaniu Andrzeja Mountbattena-Windsora. Jak zaznaczył, ponoć wujowi księcia Williama nie postawiono zarzutów. "Nie postawiono mu żadnych zarzutów ani nie skazano go za żadne przestępstwo. (...) Aresztowanie pozwoliło policji na przesłuchanie go z zachowaniem środków ostrożności, a także na przeszukanie jego nieruchomości w celu znalezienia dowodów związanych ze śledztwem" - wyjawił.

George Kampanell, wspólnik i szef działu przestępstw gospodarczych i regulacji w kancelarii prawnej Taylor Rose, również skomentował sytuację byłego księcia. "Jeśli zostanie mu postawiony zarzut, zazwyczaj stawi się przed sądem tak szybko, jak to możliwe, a często już następnego dnia roboczego. (...) W przypadku zwolnienia za kaucją stawienie się może nastąpić za kilka tygodni, a nawet miesięcy" - przekazał.

GALERIA ANDRZEJOtwórz galerię

Ekspert o karze dożywocia. To może grozić osobie z zarzutami o nadużycie stanowiska publicznego

George Kampanell wspomniał także o dalszych krokach w przypadku postawienia zarzutów o nadużycie stanowiska publicznego. "Nadużycia władzy publicznej to poważne przestępstwo pospolite. Teoretycznie grozi za nie kara dożywotniego pozbawienia wolności. W praktyce wyroki dożywocia są rzadkie i zastrzegane dla najpoważniejszych nadużyć zaufania publicznego" - skwitował ekspert w rozmowie z "People".