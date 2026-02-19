Andrzej Mountbatten-Windsor wyszedł z aresztu. Policja wydała oświadczenie

19 lutego media obiegła informacja o aresztowaniu byłego już księcia Andrzeja. Brat króla Karola III został zatrzymany pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego. Ponoć sprawa ma związek z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. "Policja Thames Valley, która prowadzi działalność na obszarze w południowej Anglii, gdzie kiedyś znajdowała się gmina Mountbatten-Windsor, poinformowała o aresztowaniu mężczyzny po sześćdziesiątce pod zarzutem nadużycia władzy publicznej. Za to przestępstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności" - czytaliśmy na stronie NBC News. Do mediów trafiły nowe informacje.

Andrzej Mountbatten-Windsor na nowych zdjęciach. "Mężczyzna został zwolniony..."

19 lutego w godzinach wieczornych wyszło na jaw, że Andrzej Mountbatten-Windsor został zwolniony z aresztu. Sfotografowano go w samochodzie, tuż po wyjściu z komisariatu. Policja Thames Valley wydała krótkie oświadczenie w tej sprawie. "W czwartek (19.02) aresztowaliśmy mężczyznę po sześćdziesiątce z Norfolk pod zarzutem nadużycia władzy publicznej. Aresztowany mężczyzna został zwolniony w ramach śledztwa. Możemy również potwierdzić, że nasze poszukiwania w Norfolk zostały zakończone" - czytamy na stronie mirror.co.uk. Po zdjęcia Andrzeja zapraszamy do naszej galerii.

Artykuł aktualizowany.