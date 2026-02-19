19 lutego król Karol III pojawił się publicznie na oficjalnym wydarzeniu. To pierwsza jego wizyta w świetle kamer i tłumów od momentu, gdy policja zatrzymała Andrzeja pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego.

Król Karol III w publicznym wystąpieniu po aresztowaniu Andrzeja Mountbatten-Windsora. Tak się zachowywał

Do aresztowania Andrzeja Mountbatten-Windsora doszło w Sandringham wczesnym rankiem 19 lutego - dokładnie w dniu 66. urodzin byłego księcia. Funkcjonariusze wkroczyli nieoznakowanymi samochodami na teren rezydencji, co wywołało ogromne zainteresowanie mediów i opinii publicznej.

Kilka godzin później Karol III kontynuował swoje oficjalne obowiązki, uczestnicząc w wydarzeniu podczas Tygodnia Mody w Londynie. Tam został przywitany przez zgromadzony tłum - reakcje były mieszane. Obok okrzyków poparcia pojawiały się gwizdy i pomruki niezadowolenia. Pytany o aresztowanie brata i komentarz na ten temat monarcha nie odniósł się do tych kwestii. Najnowsze zdjęcia króla Karola III zobaczycie w naszej galerii:

Król Karol III opublikował oficjalne oświadczenie w związku z aresztowaniem brata

Niedługo po aresztowaniu Mountbatten-Windsora w sieci pojawiło się oficjalne oświadczenie króla Karola III. "Z najgłębszym niepokojem przyjąłem wiadomość dotyczącą Andrzeja Mountbattena-Windsora oraz podejrzeń o nadużycie stanowiska publicznego. Teraz sprawa zostanie poddana pełnemu, rzetelnemu i właściwemu postępowaniu wyjaśniającemu, prowadzonemu przez odpowiednie organy i we właściwy sposób. W tej kwestii, jak podkreślałem już wcześniej, mają one nasze pełne i całkowite wsparcie oraz współpracę. Pragnę jasno zaznaczyć: prawo musi zostać zastosowane" - czytamy.

Brytyjski monarcha podkreślił również, że w trakcie trwania postępowania nie będzie zabierał głosu w tej sprawie. "W trakcie trwania tego procesu nie byłoby właściwe, abym komentował tę sprawę szerzej. Tymczasem ja oraz moja rodzina będziemy nadal wypełniać nasze obowiązki i służyć wam wszystkim" - podsumowano.