19 lutego media obiegła informacja o zatrzymaniu Andrzeja Mountbattena-Windsora. Jak podały zagraniczne tabloidy, były książę miał usłyszeć zarzut nadużycia stanowiska publicznego. Sprawa jest powiązana z aktami Epsteina. Zatrzymanie brata skomentował już król Karol III. "Z głębokim zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o Andrzeju Mountbattenie-Windsorze i podejrzeniu jego niewłaściwego sprawowania funkcji publicznej. Teraz nastąpi pełny, uczciwy i właściwy proces, w ramach którego sprawa ta zostanie zbadana w odpowiedni sposób i przez odpowiednie organy" - czytaliśmy w oświadczeniu. Jak aresztowanie byłego księcia może wpłynąć na rodzinę królewską?

Ekspert zabrał głos po zatrzymaniu Andrzeja Mountbattena-Windsora. Te słowa szokują. "Monarchia została uratowana"

Andrew Lownie, brytyjski historyk i autor książek o rodzinie królewskiej, udzielił komentarza dla mirror.co.uk. Jego zdaniem zatrzymanie Mountbattena-Windsora to "wspaniała wiadomość". "Nie spodziewałem się tego, ale cieszę się z tego powodu. Od dawna o to apelowaliśmy. To pokazuje, że traktują sprawę poważnie. (...)

Miejmy nadzieję, że doprowadzą sprawę do końca. Myślę, że wszyscy byliśmy dość sceptyczni co do tego, czy tak się stanie. Wygląda na to, że traktują sprawę poważnie" - powiedział. Zdaniem eksperta areszt brata króla Karola III wpłynie pozytywnie na wizerunek rodziny królewskiej. "Myślę, że monarchia została uratowana" - skwitował.

Król Karol III wiedział wcześniej o zatrzymaniu brata? Ekspert nie ma złudzeń. "Jestem pewien, że tak było"

W dalszej części rozmowy Lownie wspomniał o pracownikach byłego księcia Andrzeja. Ma nadzieję, że wyjawią prawdę o wujku księcia Williama. "Andrzej musi stanąć przed sądem, podobnie jak inni. Mam nadzieję, że być może osoby, które dla niego pracowały, otrzymają immunitet" - powiedział. Zdaniem autora książek o rodzinie królewskiej monarcha Karol III miał wiedzieć wcześniej o zatrzymaniu brata. "Jestem pewien, że tak było i myślę, że wyraziłby na to zgodę" - dodał Andrew Lownie w rozmowie z portalem.