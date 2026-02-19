19 lutego brytyjskie media poinformowały o zatrzymaniu przez policję Andrzeja Mountbattena-Windsora. Młodszy brat króla Karola III, który stracił już swój tytuł, jest zamieszany w sprawę akt Jeffreya Epsteina, w których to wielokrotnie przewijało się jego nazwisko. Jak podało BBC, członek rodziny królewskiej usłyszał zarzut nadużycia stanowiska publicznego. Król postanowił wreszcie zabrać głos.
"Z głębokim zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o Andrzeju Mountbattenie-Windsorze i podejrzeniu jego niewłaściwego sprawowania funkcji publicznej. Teraz nastąpi pełny, uczciwy i właściwy proces, w ramach którego sprawa ta zostanie zbadana w odpowiedni sposób i przez odpowiednie organy" - przekazał król Karol w oświadczeniu dla BBC, krótko po zatrzymaniu jego brata. Podkreślił dalej, że w pełni zamierza wspierać w tej sytuacji wymiar sprawiedliwości.
"Jak już wcześniej powiedziałem, (służby - red.) mogą liczyć na nasze pełne i szczere poparcie i współpracę. Chcę to jasno powiedzieć: prawo musi działać w swoim tempie. W miarę trwania tego procesu nie byłoby właściwe, abym dalej komentował tę sprawę. Tymczasem ja i moja rodzina będziemy nadal wypełniać nasze obowiązki i służyć wam wszystkim" - dodał monarcha, zwracając się do poddanych. Dotychczasowo reszta rodziny królewskiej nie zabrała głosu w sprawie zatrzymania byłego księcia.
Jak relacjonowało BBC, w czwartek 19 lutego nieoznakowane pojazdy pojawiły się w Sandringham w Norfolk, gdzie od opuszczenia Windsoru, przebywał brat króla. Były książę Andrzej został następnie zatrzymany, a policja rejonu Dolnej Tamizy przekazała, że przeprowadzane są przeszukania pod wspomnianym adresem. Członek rodziny królewskiej jest podejrzewany o udostępnianie poufnych materiałów Jeffreyowi Epsteinowi. Od wybuchu skandalu wokół jego osoby, Mountbatten-Windsor twierdzi jednak, że jest niewinny.
Artykuł aktualizowany