Nazwisko Andrzeja Mountbatten-Windsora wielokrotnie przewijało się w aktach Jeffreya Epsteina. Pierwsze doniesienia o tym, że były książę Yorku może być zamieszany w przestępstwa seksualne i wykorzystywanie nieletnich pojawiły się już wiele lat temu. Teraz BBC poinformowało o aresztowaniu młodszego brata króla Karola III. Wiadomo, o co podejrzewany jest Mountbatten-Windsor.

Były książę Andrzej aresztowany. Policja prowadzi przeszukania

Jak podaje BBC, w czwartek 19 lutego nieoznakowane pojazdy pojawiły się w Sandringham w Norfolk. Andrzej Mountbatten-Windsor mieszka tam, od kiedy zmuszony był opuścić dom w Windsorze. Służby zatrzymały byłego księcia.

Andrzej Mountbatten-Windsor został zatrzymany pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego

- przekazała stacja. Policja rejonu Dolnej Tamizy wydała oświadczenie, w którym przekazała, że przeprowadzane są przeszukania pod adresami w Berkshire i Norfolk. Były książę pozostaje natomiast w areszcie policyjnym. Zatrzymanie ma związek z aferą Epsteina. Decyzję podjęto po analizie akt dotyczących wspomnianej sprawy. Dokumenty zostały opublikowane pod koniec stycznia przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Były książę Yorku jest podejrzany o udostępnianie poufnych materiałów przestępcy seksualnemu Jeffreyowi Epsteinowi. Mountbatten-Windsor konsekwentnie zapewnia o swojej niewinności.

Król Karol III wydał oświadczenie ws. brata. "Jeśli zwróci się do nas policja..."

Wszystko wskazuje na to, że Andrzej Mountbatten-Windsor nie będzie mógł liczyć na wsparcie starszego brata. W poniedziałek 9 lutego Pałac Buckingham wydał bowiem oświadczenie, w którym jednoznacznie określono stanowisko króla Karola III w sprawie udziału młodszego brata w aferze Jeffreya Epsteina. "Jeśli zwróci się do nas policja, jesteśmy gotowi udzielić jej wsparcia. Myśli króla i królowej były i pozostają przy ofiarach wszelkich form nadużyć" - przekazano. ZOBACZ TEŻ: Andrzej Mountbatten-Windsor wyśmiany w skeczu. "Jednak się pocę". Dalej tylko mocniej