Książę William niedawno pojawił się na antenie BBC Radio 1. Rozmawiał wówczas na temat zdrowia psychicznego mężczyzn. Książę podkreślał, że rozmowa o problemach nie jest oznaką słabości, lecz ważnym krokiem w kierunku dbania o dobrostan psychiczny. Zachęcał również, by nie bać się szukać wsparcia i budować kulturę większej empatii oraz wzajemnego zrozumienia. Książę William zdecydował się też na osobiste wyznanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak mieszkali księżna Kate i książę William

Książę William z mocnym wyznaniem. Wspomniał o zdrowiu psychicznym

Podczas audycji książę William przyznał, że rozumienie własnych emocji nie przychodzi mu łatwo. Zaznaczył też, że potrzebne są męskie autorytety, które otwarcie mówią o swoich przeżyciach, by inni nie czuli się sami. - To bardzo ważne, by od czasu do czasu kontrolować się, zatrzymać i zapytać: "Jak się czuję?". Czasami wyjaśnienie jest banalne, czasami nie - powiedział książę William.

Książę William wspomniał o swoich doświadczeniach z lat 2015 - 2017. Wówczas praca pilota pogotowia lotniczego była dla niego bardzo obciążająca. - To była bardzo angażująca praca. Pomagaliśmy ludziom w bardzo smutnych, trudnych sytuacjach. Po jakimś czasie zauważyłem, że moje zdrowie psychiczne zaczyna się pogarszać, ale nie skupiałem się na tym, bo ci ludzie mnie potrzebowali. Dopiero jak odszedłem z pogotowia i miałem dłuższą przerwę, pomyślałem: "Mój Boże, noszę na barkach emocjonalny bagaż tych ludzi" - wspomniał.

Książę William i książę Harry nie mają kontaktu. Jak zaczął się ich konflikt?

Temat konfliktu między książę William a książę Harry od lat pozostaje przedmiotem analiz mediów i komentatorów życia rodziny królewskiej. Własną perspektywę przedstawił także młodszy syn księżnej Diany, publikując w styczniu 2023 roku autobiografię "Spare" (po polsku "Ten drugi"). W książce nie zabrakło osobistych i gorzkich wspomnień. Harry oskarżył m.in. brata o to, że w przeszłości użył wobec niego przemocy. "Złapał mnie za kołnierz, rozrywając mój naszyjnik i powalił mnie na podłogę. Wylądowałem na misce dla psa, która pękła pod moim ciężarem, a kawałki wbiły się we mnie. Leżałem tak przez chwilę oszołomiony, po czym wstałem i kazałem mu wyjść" - mogliśmy przeczytać. Więcej o konflikcie Harry'ego i Williama przeczytacie TUTAJ.