Książę William niedawno pojawił się na antenie BBC Radio 1. Rozmawiał wówczas na temat zdrowia psychicznego mężczyzn. Książę podkreślał, że rozmowa o problemach nie jest oznaką słabości, lecz ważnym krokiem w kierunku dbania o dobrostan psychiczny. Zachęcał również, by nie bać się szukać wsparcia i budować kulturę większej empatii oraz wzajemnego zrozumienia. Książę William zdecydował się też na osobiste wyznanie.
Podczas audycji książę William przyznał, że rozumienie własnych emocji nie przychodzi mu łatwo. Zaznaczył też, że potrzebne są męskie autorytety, które otwarcie mówią o swoich przeżyciach, by inni nie czuli się sami. - To bardzo ważne, by od czasu do czasu kontrolować się, zatrzymać i zapytać: "Jak się czuję?". Czasami wyjaśnienie jest banalne, czasami nie - powiedział książę William.
Książę William wspomniał o swoich doświadczeniach z lat 2015 - 2017. Wówczas praca pilota pogotowia lotniczego była dla niego bardzo obciążająca. - To była bardzo angażująca praca. Pomagaliśmy ludziom w bardzo smutnych, trudnych sytuacjach. Po jakimś czasie zauważyłem, że moje zdrowie psychiczne zaczyna się pogarszać, ale nie skupiałem się na tym, bo ci ludzie mnie potrzebowali. Dopiero jak odszedłem z pogotowia i miałem dłuższą przerwę, pomyślałem: "Mój Boże, noszę na barkach emocjonalny bagaż tych ludzi" - wspomniał.
Temat konfliktu między książę William a książę Harry od lat pozostaje przedmiotem analiz mediów i komentatorów życia rodziny królewskiej. Własną perspektywę przedstawił także młodszy syn księżnej Diany, publikując w styczniu 2023 roku autobiografię "Spare" (po polsku "Ten drugi"). W książce nie zabrakło osobistych i gorzkich wspomnień. Harry oskarżył m.in. brata o to, że w przeszłości użył wobec niego przemocy. "Złapał mnie za kołnierz, rozrywając mój naszyjnik i powalił mnie na podłogę. Wylądowałem na misce dla psa, która pękła pod moim ciężarem, a kawałki wbiły się we mnie. Leżałem tak przez chwilę oszołomiony, po czym wstałem i kazałem mu wyjść" - mogliśmy przeczytać. Więcej o konflikcie Harry'ego i Williama przeczytacie TUTAJ.