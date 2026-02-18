Andrzej Mountbatten-Windsor jest aktualnie jednym z najbardziej kontrowersyjnych członków rodziny królewskiej. Wszystko przez pojawiające się wciąż nowe doniesienia o powiązaniu byłego księcia ze sprawą Epsteina. Ze względu na skandal wiele osób mogło zapomnieć, że już 19 lutego brat króla Karola III będzie obchodził 66. urodziny. Jak ustaliły brytyjskie media, w związku z tym zacznie otrzymywać nową emeryturę.

Andrzej Mountbatten-Windsor z nową emeryturą. Wiadomo, ile dostanie

Przypomnijmy, że dotychczasowo były książę otrzymywał już emeryturę wojskową w kwocie 20 tys. funtów rocznie (około 100 tys. złotych). Mountbatten-Windsor służył w brytyjskiej marynarce wojennej od 1979 do 2001 roku. Minimalny okres, by dostawać takową emeryturę, to 10 lat. Po skończeniu 66. roku życia brat króla zacznie jednak otrzymywać państwowe świadczenie.

"The Sun" ustalił, że nowa emerytura Andrzeja wyniesie siedem tysięcy funtów rocznie - około 34 tys. złotych. Będzie ona wypłacana w przypadku arystokraty co miesiąc, a jej stawka tygodniowa wyniesie 135 funtów - około 650 złotych. Ze względu na otrzymywane już świadczenie wojskowe, emerytura miała zostać przy tym pomniejszona. Mountbatten-Windsor może liczyć jednak na inne przywileje - w tym m.in. redukcję podatku komunalnego oraz bezpłatne podróże autobusami i metrem w Londynie.

Ekspert ds. rodziny królewskiej zabrał głos. Sugeruje, co Andrzej Mountbatten-Windsor powinien zrobić z emeryturą

Co ciekawe, ws. nowej emerytury Andrzeja Mountbattena-Windsora postanowił wypowiedzieć się ekspert ds. brytyjskiej rodziny królewskiej - Phil Dampier. Zdaniem specjalisty, najlepiej dla nadszarpniętego już wizerunku brata króla byłoby, gdyby przekazał świadczenie na cele charytatywne.

- Jeśli książę Andrzej chciałby podjąć kroki w celu poprawy swojego wizerunku, dobrym rozwiązaniem byłoby przekazanie państwowej emerytury na cele charytatywne - na przykład na rzecz organizacji charytatywnej prowadzonej przez jego córkę Eugenie, The Anti-Slavery Collective, zajmującej się zwalczaniem współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi - skomentował Dampier dla "The Sun".