Wiadomo, jak William i Kate powiedzieli dzieciom o jej chorobie. Dbali o jedno

Powstało już wiele książek o życiu księżnej Kate i księcia Williama. W najnowszej biografii książęcej pary zostaną jednak poruszone najświeższe tematy - w tym m.in. choroba Kate, o której dowiedziała się w 2024 roku. Na łamach "William & Catherine: The Intimate Inside Story", autorstwa Russella Myersa z "The Mirror", opisano, w jaki sposób royalsi poinformowali swoje dzieci o stanie zdrowia mamy.

Tak księżna Kate i książę William powiedzieli dzieciom o chorobie ich mamy. "Bardzo dbali o to, by chronić je jak najlepiej"

Jak opisał Myers w opublikowanych w "The Mirror" fragmentach książki, książęca para "bardzo spokojnie powiedziała dzieciom, co się dzieje i na jak długo Kate będzie musiała wyjechać. Wyjaśnili poza tym, że wszystko będzie przebiegało normalnie i że po powrocie do domu będzie musiała trochę odpocząć". Rodzice George'a, Charlotte i Louisa pragnęli, by ich pociechy nie odczuły dużej zmiany w ich codziennym życiu.

William miał zająć się częścią dotychczasowych obowiązków żony, w tym m.in. zawoził dzieci do szkoły. Rodzeństwo pozostało przy tym w stałym kontakcie z mamą, gdy ta przebywała w szpitalu. Księżna miała na co dzień rozmawiać z nimi przez telefon. Najbliżsi royalsów dodatkowo ich przy tym wspierali, spędzając czas z dziećmi i jeżdżąc z nimi na różne wycieczki. "Oboje bardzo dbali o to, by chronić dzieci jak najlepiej" - wyjawiła autorowi książki przyjaciółka Kate i Williama. Choć leczenie księżnej miało być dość wyczerpujące, wciąż stawiała swoje pociechy na pierwszym miejscu.

To wtedy księżna Kate przestała ufać Meghan Markle. Przelano czarę goryczy

W książce Myersa poruszono również kwestię stosunków książęcej pary z Meghan Markle oraz księciem Harrym. Informator wyjawił autorowi, że relacja między Kate i Williamem a bratem księcia i jego ukochaną miała znacznie pogorszyć się po ślubie tych drugich. "William i Kate uważali, że Sussexowie mają jakiś ukryty cel. (...) Cała atmosfera między nimi była dość toksyczna" - opisano w książce. Co ciekawe, księżna Kate miała przy tym uznać, że Meghan nie można wcale ufać po wywiadzie Sussexów u Oprah Winfrey.