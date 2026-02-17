Książę William i księżna Kate mają za sobą bardzo trudne momenty. W marcu 2024 roku synowa króla Karola III wyjawiła, że zdiagnozowano u niej nowotwór. - Przeszłam poważną operację jamy brzusznej w Londynie i wtedy sądzono, że mój stan nie jest nowotworowy. Operacja zakończyła się sukcesem. Jednak badania przeprowadzone po operacji wykazały obecność nowotworu. Dlatego też mój zespół medyczny zalecił mi poddanie się chemioterapii zapobiegawczej, której leczenie jest obecnie na wczesnym etapie - opowiadała. Księżna Kate wróciła do obowiązków, a temat jej choroby został poruszony w nowej biografii.

Książę William bardzo przeżył chorobę księżnej Kate. Tak się zachowywał

Już 26 lutego premierę będzie mieć nowa książka "William & Catherine: The Intimate Inside Story", której autorem jest redaktor działu królewskiego w "The Mirror" - Russell Myers. Pozycja będzie zawierać ciekawe informacje z życia prywatnego royalsów. W jednym z fragmentów, który przedpremierowo trafił do mediów, czytamy, jak książę William zareagował na wiadomość o chorobie żony.

"To było jak potrącenie przez autobus - nagłe, brutalne i całkowicie dezorientujące. W jednej chwili życie było normalne, a w następnej wszystko się zmieniło. On naprawdę ją uwielbia. Ona jest całym jego światem, a kiedy pojawiła się diagnoza, poczuł się, jakby ziemia usunęła mu się spod nóg" - powiedział przyjaciel księżnej Kate i księcia Williama.

Tak książę William i księżna Kate powiedzieli dzieciom o chorobie

W opublikowanych dotychczas fragmentach książki poruszono także kwestię tego, jak rodzice poinformowali swoje dzieci o chorobie księżnej. Jak się okazało, para stawiała przede wszystkim na to, by ich pociechy nie odczuły dużej zmiany w ich codziennym życiu. William i Kate mieli "bardzo spokojnie powiedzieć dzieciom, co się dzieje i na jak długo ich mama będzie musiała wyjechać". "Wyjaśnili poza tym, że wszystko będzie przebiegało normalnie i że po powrocie do domu będzie musiała trochę odpocząć" - ujawniono w biografii.