Meghan Markle coraz częściej pokazuje rodzinne zdjęcia w mediach. Nie udostępnia przy tym twarzy dzieci, ale na przykład pokazuje je od tyłu, promując swoje produkty lub ukazując chwile z czasu wolnego. W walentynki nie mogło być inaczej - aktorka ujawniła, jaką niespodziankę przygotował dla niej mąż. Nie zabrakło przy tym córki.

Meghan Markle pokazała walentynkowy kadr. Mówi się o włosach Lilibet

"Ta dwójka + Archie = moje wieczne walentynki" - napisała krótko gwiazda w najnowszym poście. Widzimy, jak książę Harry trzyma córkę na rękach, a z kolei ona pokazuje zestaw balonów w kolorze czerwonym. Kadr został wykonany na zewnątrz, więc możemy podziwiać nie tylko rodzinę Markle, ale i piękną przyrodę. Widać ponadto, że księżniczka Lilibet ma długie, rude włosy, w identycznym odcieniu co jej znany tata. Córka pary w tym roku ukończy pięć lat.

Wiele par zdecydowało się celebrować święto zakochanych dzień wcześniej i właśnie 13 lutego Markle i książę Harry zostali zauważeni podczas walentynkowej kolacji, co opisuje portal People. Zakochani wybrali się do Funke w Beverly Hills w Kalifornii. Mieli tego wieczoru nie przesadzać z elegancją - aktorka założyła brązową kurtkę i czarne spodnie, a jej mąż czarną kurtkę i dżinsy. Co ciekawe, wybór restauracji nie był dziełem przypadku - to jedno z ulubionych miejsc pary. W tym lokalu Markle świętowała dawniej swoje urodziny.

Meghan Markle stara się ocieplać wizerunek, ale i tak ma krytyków. Ekspertka mówi o jej celu

W rozmowie z nami Wioletta Wilk-Turska, która jest ekspertką ds. rodziny królewskiej, zaznaczyła, że o aktorce od lat mówiono, że jest to osoba zorientowana na cel. To widać zresztą po jej decyzjach. - Jeżeli prześledzi się informacje, opinie osób z otoczenia Meghan, ludzi, którzy ją znają, to są to opinie w większości bardzo negatywne, mówiące o tym, że była od dziecka osobą, która bardzo chciała osiągnąć sukces. Taki sukces, który pozwoliłby jej stać się osobą znaną, bogatą. Czy może być coś lepszego niż wyjście za mąż za księcia z brytyjskiej rodziny królewskiej? Nie - dowiedzieliśmy się.