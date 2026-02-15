Wątek Andrzeja Mountbattena-Windsora pojawi się w skeczu "Mock The Week". Jak zapowiadają twórcy, ujawnią w nim, co naprawdę myślą o aferze z Jeffreyem Epsteinem. W trzecim odcinku nowego sezonu programu (zostanie wyemitowany 15 lutego) komicy będą wyśmiewać byłego księcia, co będzie bezpośrednim odniesieniem do trwających kontrowersji wokół skandalu Epstein Files.

Andrzej Mountbatten-Windsor obiektem kpin w "Mock The Week". Padną słowa o Epsteinie i... poceniu się

Jeszcze przed premierą formatu do siec trafiły fragmenty skeczu o skompromitowanym arystokracie. Wiadomo, że gospodarzem programu będzie Dara O'Briain, a w panelu pojawią się stali uczestnicy serii: Rhys James oraz komicy: Sara Pascoe, Katherine Ryan, Glenn Moore, Sarah Keyworth i Hugh Dennis. Według zapowiedzi skecz ma skupić się na najważniejszych sprawach tygodnia, a także "ujawnić", co były już książę Andrzej naprawdę myślał w ostatnich tygodniach. Rhys James będzie pełnić funkcję narratora, a Hugh Dennis odegra rolę byłego księcia.

- Cześć, to ja, pan Andrzej Mountbatten-Windsor - powie Rhys James. W kamerze pojawi się Hugh, udając, że płacze i powstrzymuje śmiech. - Co się stało? - zapyta Hugh. - Obecnie zmagam się z pewnymi osobistymi problemami - odpowie Rhys. - I to jest łagodne określenie - doda były książę, w którego wcieli się Hugh. - Sprawy zaczynają stawać się poważne dla mnie - usłyszymy od narratora. Następnie Hugh zażartuje z wywiadu Mountbatten-Windsor z 2019 roku dla BBC Panorama, w którym twierdził, że "nie poci się". - Nagle zdaję sobie sprawę, że jednak się pocę - doda Hugh. - Teraz zdaję sobie sprawę, że powinienem był trzymać się lepszego towarzystwa - dopowie Rhys, co z kolie stanowi aluzję do Jeffreya Epsteina.

"Mock The Week". Żarty o Sarah Ferguson i Jeffreyu Epsteinie

W tym samym skeczu Hugh wyśmieje również Sarah Ferguson, która niedawno została ujawniona jako osoba, która zabrała córki, księżniczki Beatrycze i Eugenię, w odwiedziny do skazanego Jeffreya Epsteina. - Poślubienie Fergie było złym pomysłem - stwierdzi były książę. - Spotyka mnie wiele krytyki, ale pamiętajcie o wszystkich dobrych rzeczach, które zrobiłem - podsumuje narrator. Skecz kończy się, gdy Hugh stoi nieruchomo, wzrusza ramionami, po czym przewraca się ze śmiechu.