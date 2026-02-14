Książę William i księżna Kate 29 kwietnia tego roku będą obchodzić 15. już rocznicę ślubu. Małżonkowie mają wielu fanów, a ich każda wspólna publiczna wizyta wzbudza ogromne emocje. Kate i William starają się też iść z duchem czasu i są aktywni w mediach społecznościowych. 14 lutego na ich profilu pojawiło się wspólne zdjęcie z okazji walentynek. Nie wszystkim jednak spodobało się to, że kadr jest czarno-biały.

Książę William i księżna Kate świętują walentynki. Lawina komentarzy

Na zdjęciu wykonanym przez fotografa Josha Shinnera widać Williama i Kate, którzy siedzą obok siebie na łonie natury. Para ma na sobie luźne, codzienne ubrania i uśmiecha się do obiektywu. "Szczęśliwych walentynek" - brzmi podpis postu. W kilka minut po publikacji zdjęcia pod wpisem na Instagramie pojawiła się masa komentarzy. Wiele osób było zachwyconych zamieszczonym przez małżonków kadrem. "Wesołych walentynek dla najwspanialszej pary. Cudownie widzieć was razem", "Cudowne zdjęcie od mojej ulubionej pary", "Piękne zdjęcie" - mogliśmy przeczytać.

Pod zdjęciem nie zabrakło jednak mniej przychylnych słów. Spore poruszenie wywołał fakt, że Kate i William, mimo radosnej okazji, zdecydowali się na zamieszczenie swojego czarno-białego zdjęcia. "No nie, dlaczego jest czarno-białe? Przywodzi na myśl coś innego", "Dlaczego znowu czarno-białe zdjęcie?", "Zgadzam się, dziwny wybór" - pisali internauci.

Brytyjska rodzina królewska słynie z rygorystycznego przestrzegania dworskich zasad. Nie da się jednak ukryć, że od czasu do czasu zdarzają się chwile, gdy pozwala sobie na odrobinę swobody, ku zaskoczeniu mediów. Tak było w 2023 roku, gdy księżna Kate i książę William pojawili się na gali nagród przyznawanych przez Brytyjską Akademię Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. Ukochana księcia zachwycała na czerwonym dywanie w długiej, białej sukni na jedno ramię, uzupełnionej wyjątkowo długimi rękawiczkami, natomiast William wybrał granatowy garnitur. Kamery uchwyciły moment ich przejścia, podczas którego księżna, w żartobliwym geście, lekko klepnęła męża. To rzadki widok, bo para zazwyczaj unika publicznego okazywania uczuć.