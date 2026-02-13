Król Karol III pod koniec października 2025 roku postanowił definitywnie odsunąć od dworu swojego brata w związku ze znajomością Andrzeja z nieżyjącym już przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. W konsekwencji pozbawił go majątku i tytułów królewskich. Niedawno informowaliśmy, że w związku z ujawnieniem kolejnych akt Epsteina proces przeprowadzki zhańbionego brata brytyjskiego monarchy bardzo przyspieszył. Andrzej Mountbatten Windsor miał pod osłoną nocy opuścić posiadłość Royal Lodge, gdzie spędził ponad dwie dekady. Więcej przeczytasz tutaj. W temacie skandalicznej sprawy Epsteina nieustannie pojawiają się nowe informacje. Jak donosi jeden z brytyjskich dzienników, brat króla miał przed laty zapraszać do Pałacu Buckingham młode kobiety z polecenia Epsteina.

Kolejne skandaliczne doniesienia na temat zhańbionego brata króla Karola III

Jak czytamy na łamach brytyjskiego "Expressu", Andrzej Mountbatten Windsor miał zapraszać do Pałacu Buckingham młode kobiety, których wizyty organizował Epstein, zapewniając ówczesnemu księciu "więcej zabawy". Miały być wprowadzane do królewskiego lokum wejściem przeznaczonym dla obsługi, aby uniknąć zwrócenia na siebie uwagi. Z ujawnionych akt Epsteina dowiadujemy się, że na prywatnej kolacji w Pałacu Buckingham miała pojawić się m.in. rumuńska modelka. Na temat tajemniczych gości księcia plotkowała obsługa pałacu, ale z tego, co wiadomo, nie podjęto żadnych działań, aby to powstrzymać. Były książę miał za każdym razem używać tego samego zdania klucza, aby poinformować obsługę, że kogoś oczekuje.

Pani Windsor przybędzie wkrótce. Proszę ją wpuścić i pokazać drogę

- miał anonsować przed taką wizytą. W ujawnionych aktach Epsteina pojawiła się także informacja o Rosjance o imieniu Irmina, która miała odwiedzić Balmoral pod nieobecność królowej Elżbiety. Za jedno ze spotkań z księciem miała otrzymać pięć tys. dolarów. Co chwilę w mediach pojawiają się informacje o nowych zarzutach na temat intymnych relacji z księciem. Jak informuje policja Thames Valley, tego typu oskarżenia traktowane są bardzo poważnie.

Chociaż Andrzej Mountbatten Windsor nieustannie zaprzecza, jakoby miał korzystać z "usług" Epsteina, to informacje ujawnione w aktach przestępcy seksualnego temu przeczą. Jak informował "The Sun" Pałac Buckingham miała odwiedzić także Rosjanka o imieniu Vera, która zaczęła znajomość z Epsteinem, mając zaledwie 19 lat. Ówczesnemu księciu miało zależeć na tym, aby Epstein odwiedził go z modelką pracującą dla "Vogue" i wspomniana Vera spełniała te warunki. Po spotkaniu z młodą kobietą Andrzej miał pisać do Epsteina, że "chce spędzać z nią więcej czasu".

Gordon Brown apelował o wszczęcie śledztwa. Co dalej w tej sprawie?

Tematem zarzutów wobec byłego księcia zajmował się były premier Gordon Brown, który zaapelował o wszczęcie śledztwa karnego w sprawie kontaktów Andrzeja z Epsteinem. Scotland Yard nie chciał podjąć pełnego prywatnego śledztwa, ale Brown nalega na ponowne rozpatrzenie tej decyzji.