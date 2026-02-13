Meghan Markle wywołała wiele szumu w mediach, wypuszczając pierwsze produkty marki As Ever. Jej dżem malinowy w ozdobnym opakowaniu trafił do sprzedaży za, bagatela, 54 zł, co dla wielu było zaskakującą ceną. Ten produkt był testowany przez ekspertów, a po roku trafił do opery mydlanej. Jesteście ciekawi tego wątku?

REKLAMA

Zobacz wideo Markle i jej patenty na lepsze życie

Meghan Markle nagle skradła show w operze mydlanej. Nawet nie musiała być na planie

BBC emituje operę mydlaną "EastEnders", w której pojawił się wątek żony księcia Harry'ego. Jedna z bohaterek produkcji straciła pracę i zaczęła się zastanawiać nad nowym źródłem dochodu. - Może mogłabyś wrócić do swojej starej pracy na targu? - zapytał mąż serialowej Honey Mitchell. - Co? I znowu pracować dla obleśnego pana Listera? Nie, dziękuję! - odpowiedziała mu. Do dyskusji włączyła się Bea Pollard. - Może ty i ja mogłybyśmy prowadzić stoisko? - zapytała. - Sprzedając co? - zaciekawiła się Honey. Wtedy padł sprawdzony pomysł na biznes. - Nie wiem… swetry, czapki, zabawne poduszki na szpilki. O! Mogłabyś robić dżem! Jak Meghan. A ja mogłabym szydełkować te małe… no, osłonki na słoiki - przekazała bohaterka. Ciekawa, co na to Markle.

Warto zaznaczyć, że nawiązanie do jej biznesu pojawiło się około rok po tym, jak uruchomiła sprzedaż dżemów. W zagranicznych mediach już mówi się o tym, że w operze mydlanej dość jasno zadrwiono z Meghan Markle.

Meghan Markle wypuściła dżem i się zaczęło. Krytyczka miała sporo uwag

Jane Herz z portalu Femail przetestowała produkty Meghan Markle i podzieliła się opinią w sieci. Dżem nie wypadł dobrze, nie tylko przez smak, ale i konsystencję. "Trudno było jeść krem z tostem, ponieważ był tak cienki, że kapał wszędzie i robił bałagan. Nasz kiedyś ładnie zrumieniony kawałek chleba stał się przemoczoną katastrofą po zaledwie kilku minutach" - ujawniła autorka recenzji. Jej publikacja zmotywowała innych klientów Markle do wyrażenia opinii na temat dżemu. "Na zdjęciu wygląda, jakby był płynny! Bez pestek, bez konsystencji. Po prostu płynna, czerwona słodka woda" - mogliśmy przeczytać na X.