Pod koniec stycznia amerykański Departament Sprawiedliwości ujawnił kolejną partię dokumentów dotyczących afery Jeffreya Epsteina. Od dawna wiadomo, że akta zawierają liczne dowody kontaktów Andrzeja Mountbattena-Windsora z przestępcą seksualnym. Temat powrócił podczas wizyty księcia Williama w Arabii Saudyjskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Wendzikowska też dostawała w Hollywood niemoralne propozycje? Dziennikarka mówi o listach i zaproszeniach na kolacje

Książę William w Arabii Saudyjskiej zapytany o skandal z Epsteinem. Taka była reakcja

Drugiego dnia pobytu w Arabii Saudyjskiej książę William spotkał się w Rijadzie z młodymi zawodniczkami piłki nożnej. W chwili, gdy kończył udział w jednym z punktów programu, jeden z dziennikarzy zwrócił się do niego z pytaniem o to, czy jego zdaniem, brytyjska monarchia zrobiła wszystko, co należało, w związku z aferą dotyczącą byłego księcia Andrzeja i Jeffreya Epsteina. Nie ma jednak pewności, czy William w ogóle usłyszał to pytanie, ponieważ był wówczas zaangażowany w rozmowę z jedną piłkarek z Arabii Saudyjskiej. Jeśli jednak je usłyszał, nie odniósł się do niego i kontynuował konwersację. Warto dodać, że dzień wcześniej zarówno Pałac Kensington, jak i Pałac Buckingham opublikowały komunikaty, w których zaznaczono, że król, książę William oraz księżna Kate są głęboko zaniepokojeni pogłębiającą się sytuacją kryzysową.

Księżna Kate i książę William przerwali milczenie. Zabrali głos w sprawie akt Epsteina

Księżna Kate i książę William pojawili się w Arabii Saudyjskiej, gdzie spotkali się z reporterami w Rijadzie. Rzecznik Pałacu Kensington zabrał w ich imieniu głos i skomentował tę ważną sprawę. - Potwierdzam, że książę i księżna są głęboko zaniepokojeni ciągłymi rewelacjami. Ich myśli kierują się ku ofiarom - wyznał. Ponadto stanowisko zajął młodszy brat króla, książę Edward, który podczas swojej wizyty w Dubaju również odniósł się do sprawy i podkreślił, że "ważne jest, by pamiętać o ofiarach". Więcej przeczytacie TUTAJ.